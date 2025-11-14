ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Държавните синоптици с пълна прогноза за уикенда
В планините ще бъде слънчево. Ще духа слаб, по високите части до умерен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 14°, на 2000 метра - около 7°, съобщиха от НИМХ.
Сутринта по Черноморието ще бъде мъгливо или с ниска слоеста облачност. През деня ще бъде слънчево. Ще духа слаб вятър, променлив по посока. Максималните температури ще бъдат 14°-16°, малко по-ниски от температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.
През почивните дни ще се задържи почти тихо, в източните райони със слаб южен вятър. На много места в равнините и котловините ще бъде мъгливо или с ниска слоеста облачност. В останалата част от страната в събота ще бъде слънчево, в неделя - с разкъсана висока облачност. Температурите ще се повишат още, в неделя минималните ще бъдат между 3° и 8°, а максималните - между 16° и 21°, по-ниски в местата с трайна мъгла.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Адриан Николов, ИПИ: В по-големите градове се наблюдава много по-...
20:26 / 13.11.2025
Експерт: Никой няма да умре от глад
19:25 / 13.11.2025
Проектозаконите за Бюджет 2026 г. са внесени в Народното събрание...
19:26 / 13.11.2025
Заради инцидента задръстването на АМ "Тракия" е брутално!
18:57 / 13.11.2025
Пожар на АМ "Тракия"
18:56 / 13.11.2025
"За Мая и всички след нея": Десетки на протест срещу насилието на...
19:25 / 13.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Въвеждат нови правила за автомобилните светлини
10:11 / 12.11.2025
Гурбетчии от Родопите масово изкупуват апартаменти
16:58 / 12.11.2025
Анкета на Plovdiv24.bg по повод 2 години кметуване на Костадин Димитров
14:50 / 13.11.2025
Актриса, жена на известен водещ, влезе в пловдивска болница
09:05 / 13.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS