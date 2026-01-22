ЗАРЕЖДАНЕ...
|Държавен служител: Възможни ca масови напускания на хора с ниски заплати и ефективни стачни действия
Председателят на Синдиката на административните служители към КТ "Подкрепа“ Кремена Атанасова определи ръста като "подаяние“, а не като реална подкрепа за служителите. В ефира на "България сутрин“ по Bulgaria ON AIR тя припомни, че синдикатите са настоявали за 20% увеличение на бюджетите в ключови държавни институции след ефективни протести в пет от тях.
"За подарък си представям нещо, което те радва и те кара да се чувстваш по-добре. Пет процента не постигат това“, заяви Атанасова, като подчерта, че тогава са получили само частично разбиране от управляващите.
По думите ѝ основният проблем е липсата на дългосрочна политика за увеличение на доходите в държавната администрация. Атанасова изрази опасения, че тези 5% може да се окажат единственото предвидено увеличение.
"Ако имаше разговор, че сега са 5%, а след удължителния Закон за бюджета ще се търсят допълнителни средства, можеше да се приеме като стъпка напред. Но такъв разговор няма“, посочи тя. Председателят на синдиката постави и въпроса защо подобни предложения не са били правени в периоди, когато инфлацията е достигала 23–24%.
Атанасова отхвърли твърденията, че държавната администрация е прекомерно раздута. По данни на Националния статистически институт броят на заетите е около 98 000 души, което е около и дори под средното ниво за Европейския съюз спрямо населението.
"Има нужда от реформи и преглед за дублиращи функции, но това трябва да стане спокойно и експертно, а не чрез политическо хулене“, заяви тя.
По повод обществените реакции около бонусите в държавната администрация Атанасова даде пример с Агенция "Социално подпомагане“, където работят около 5 000 души.
"Когато се говори за 10 млн. лв. бонуси, това звучи скандално. Но реално се пада около 400 лв. на тримесечие на служител. Това не са бонуси, а отложени възнаграждения“, подчерта тя.
Според синдиката възнагражденията по длъжности в държавната администрация трябва да бъдат относително изравнени. Атанасова даде пример, че при заплата от около 2000 лв. 5% увеличение означава едва 50 евро, докато при по-високи доходи ръстът е значително по-осезаем.
Тя предупреди, че ако до края на март не бъде показана реална политическа воля за решаване на проблема, са възможни масови напускания на служители с ниски заплати и дори ефективни стачни действия.
В заключение Атанасова отбеляза, че държавните служители са ощетени и по линия на осигуряването, тъй като осигуровките им не са част от брутната заплата. "Те нямат проблем да си плащат осигуровките, стига те да бъдат включени в заплатата им и осигурителният доход да стане реален“, обобщи тя.
