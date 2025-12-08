ИЗПРАТИ НОВИНА
Държавен фонд "Земеделие" захрани сметките на над 44 хиляди
Автор: Десислава Томева 18:58
©
Държавен фонд "Земеделие“ (ДФЗ) преведе близо 600 млн. лв. (592 120 489 лв.) по сметките на 44 227 земеделски стопани, заявили участие в интервенция "Основно подпомагане на доходите за устойчивост“ (ОПДУ) за Кампания 2025. Ангажиментът, който поеха министърът на земеделието и храните Георги Тахов и изпълнителният директор на ДФЗ Ива Иванова пред браншовите организации е спазен и плащането по ОПДУ е извършено два дни по-рано от 10 декември тази година.

Кандидатите получават финансирането след приключване на административните проверки и проверките на място, разписани в изискванията за допустимост. ОПДУ е интервенцията с най – голям бюджет и най – голям интерес от земеделските стопани. Тя е годишно плащане, необвързано с производството, което е еднакво за цялата територия на страната. Отпуска се под формата на единна сума, която се предоставя за всички допустими за подпомагане площи, заявени от земеделските стопани. Подпомагането се базира на хектар допустима земеделска площ, върху която земеделският стопанин извършва земеделска дейност и която ползва на базата на валидно правно основание.

Индикативната ставка, по която са направени оторизациите, е в размер на 181,89 лева/ха.

Изчисленията по ОПДУ са извършени съобразно актуалните резултати от Системата за мониторинг на площ и данните, получени към 1 декември от Министерство на земеделието и храните (МЗХ) по предварителния слой "Физически блокове“ и специализирания слой "ПЗП – косене“.

Окончателното плащане по ОПДУ за Кампания 2025 ще бъде направено през 2026 г. Размерът на помощта се определя със заповед на министъра на земеделието след одобряване на окончателните данни за слой "Физически блокове“ и специализирания слой "ПЗП – косене“. Плащанията по интервенцията през месец декември, които се превеждат в годината на кандидатстване, се извършват въз основа на първоначални изчисления с индикативна ставка. Тези плащания представляват механизъм, който дава възможност на стопаните да получат първоначалното подпомагане по ОПДУ още в рамките на календарната година на кандидатстване.







Статистика: