Министерският съвет прие нова наредба, която въвежда ясни правила за защита на уязвимите потребители на електрическа енергия и домакинствата, изпаднали в енергийна бедност. Наредбата определя кой може да бъде считан за "уязвим клиент“ - това са хора, които поради възраст, здравословно състояние или социална ситуация са критично зависими от електрическо оборудване и чиито доходи са под линията на бедността.

Ето и критериите за уязвим клиент за снабдяване с електрическа енергия - това е битов клиент, който е в критична зависимост от електрическо оборудване поради едно от следните обстоятелства: лице над 65-годишна възраст, живеещо само или с друго лице над 65-годишна възраст, чиито разполагаем доход след намаляване с разхода за енергия, е по-малък или равен на линията на бедност; лице с 50% или повече трайно намалена работоспособност, чиито разполагаем доход след намаляване с разхода за енергия, е по-малък или равен на линията на бедност; лице, което има нужда от помощни средства и/или медицински изделия за поддържане на живота, които работят с електрическа енергия; лице, получавало социални помощи и/или помощ за отопление през предходния отоплителен сезон.

Електрозахранването на тези клиенти вече не може да бъде спирано по вина на доставчика и при възникване на проблем захранването трябва да бъде възстановено незабавно. Наредбата определя и кои домакинства са в положение на енергийна бедност, като се взимат предвид доходите на членовете, разходите за енергия и енергийните характеристики на жилището.

С това решение правителството създава и механизъм за координация за намаляване на енергийната бедност, част от Националния план за възстановяване и устойчивост. Министерството на електронното управление ще поддържа информационна система, която да следи уязвимите клиенти и домакинствата в нужда, за да се осигури по-ефективно подпомагане и справедлив достъп до електрическа енергия.

Според експерти наредбата е важна стъпка към сигурност за най-уязвимите потребители и прозрачност при прилагането на социалните мерки, особено преди либерализацията на пазара на електроенергия.