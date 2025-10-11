ИЗПРАТИ НОВИНА
Доживяхме! Държавата събаря хотел на морето, построен върху река
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:04
© bTV
Властта разкри данните от проверките след бедствието в курортния комплекс Елените. Държавата ще събори хотела, построен върху река в наводнения курорт.

Хотел "Негреско“ се намира по пътя на река Дращела, която преминава през Елените. Не е ясно кога реката отстъпва мястото си.

"Разрешителното за строеж от Община Несебър е издадено през 2007 г. от главния архитект, като реката на практика минава под ваканционна жилищна сграда, която е отбелязана като хотел "Негреско“, каза пред bTV Иван Иванов, министър на регионалното развитие.

Седмица след водното бедствие в комплекса на брега на морето, властта е категорична, че върху река не може да се строи. Проверка установи, че за колектора, в който е вкарана реката, няма нито един документ.

"Моята информация е, че в момента ДНСК се готви акт за установяване на незаконно строителство и предписание за събаряне на тази корекция на реката, която се намира в хотела. Разбирате, че няма как да събори това, ако не се събори хотелът“, каза още Иванов.

Регионалното министерство и екоминистерството обединяват усилията си за проверка на други рискови от природни катаклизми населени места в страната.

"Ще приложим един модел за интегриране на пространствени данни. Върху нашите карти ще нанесем данните на сградите, които са изградени в такива обекти. При намиране на различия ще извършим физически проверки“, обяви министърът на екологията Манол Генов.


