|Доживяхме! Държавата събаря хотел на морето, построен върху река
Хотел "Негреско“ се намира по пътя на река Дращела, която преминава през Елените. Не е ясно кога реката отстъпва мястото си.
"Разрешителното за строеж от Община Несебър е издадено през 2007 г. от главния архитект, като реката на практика минава под ваканционна жилищна сграда, която е отбелязана като хотел "Негреско“, каза пред bTV Иван Иванов, министър на регионалното развитие.
Седмица след водното бедствие в комплекса на брега на морето, властта е категорична, че върху река не може да се строи. Проверка установи, че за колектора, в който е вкарана реката, няма нито един документ.
"Моята информация е, че в момента ДНСК се готви акт за установяване на незаконно строителство и предписание за събаряне на тази корекция на реката, която се намира в хотела. Разбирате, че няма как да събори това, ако не се събори хотелът“, каза още Иванов.
Регионалното министерство и екоминистерството обединяват усилията си за проверка на други рискови от природни катаклизми населени места в страната.
"Ще приложим един модел за интегриране на пространствени данни. Върху нашите карти ще нанесем данните на сградите, които са изградени в такива обекти. При намиране на различия ще извършим физически проверки“, обяви министърът на екологията Манол Генов.
