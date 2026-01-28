Допълнителните такси, за които да се подготвим при покупко-продажба на имот

© Plovdiv24.bg Процесът по прехвърляне на имот чрез покупко-продажба е свързан с редица разходи, които е добре да бъдат предвидени предварително. Те включват нотариални такси, разходи за вписване, местни данъци, както и възможни посреднически възнаграждения.



Към основните разходи при покупко-продажба на имот спадат средствата за изготвяне на нотариалния акт и прилежащите към него документи. Нотариалната такса се изчислява на база продажната цена на имота, посочена в нотариалния акт, или върху данъчната оценка, когато тя е по-висока. Размерът ѝ се определя съгласно действащата тарифа на нотариуса, удостоверяващ сделката. От Имотека отбелязват, че ако страните разполагат с всички необходими документи и имат ясно договорена цена, дължимата такса може да бъде изчислена предварително с точност.



Друг задължителен разход при придобиване на имот е таксата за вписване в Имотния регистър. Купувачът следва да подаде молба в съответната служба по вписванията по местонахождението на имота, като размерът на таксата е 0,1% от продажната цена. Така при покупка на имот за 100 000 лева, таксата за вписване възлиза на 100 лева.



При сделки, осъществени с помощта на посредническа агенция, се начислява комисионно възнаграждение за работата на брокера. То може да бъде поето от продавача, от купувача или да бъде разпределено между двете страни, в зависимост от това кой е потърсил услугите на брокер и каква е договорката помежду им. Размерът на комисионната обикновено се определя като процент от стойността на имота.



Допълнителни разходи могат да възникнат и при финансиране на покупката с ипотечен кредит. В такъв случай купувачът трябва да предвиди средства за изготвяне на оценка на имота, която обикновено е в диапазона между 150 и 200 лева. В практиката често се изисква и сключване на предварителен договор пред нотариус, което също е свързано с допълнителна такса, определяна според договорената цена.



Като продавач е възможно да се наложи изготвянето на техническа оценка на състоянието на имота. Тя включва проверка на инсталации, комуникации и конструктивни елементи, като резултатите се отразяват в подробен протокол. В някои случаи се изисква и експертно становище от лицензиран оценител, което спомага за определяне на оптимална пазарна цена.



Съгласно Закона за местните данъци и такси при покупка на имот се дължи местен данък за възмездно придобиване. Размерът му се определя индивидуално от общините, като в София той варира между 0,1% и 3% върху продажната цена или върху данъчната оценка, когато тя е по-висока. По правило този разход е за сметка на купувача, но страните могат да договорят и различно разпределение.



От Имотека препоръчват купувачите и продавачите да предвидят и резервен бюджет за непредвидени разходи, като издаване на удостоверения, справки и допълнителни заверки, които могат да възникнат в хода на сделката.