|Домусчиев: В България върви все по-ясна тенденция да се увеличава размерът на публичния сектор за сметка на частния
Повод за изявлението му бе коментар на журналиста Слави Ангелов относно разрастването на държавната администрация в България, при същевременно намаляващо население.
"В България върви все по-ясна тенденция да се увеличава размерът на публичния сектор за сметка на частния – нищо, че по конституция сме пазарна икономика, че сме в демографска криза, че целият свят въвежда изкуствен интелект и че Европа, и особено младите капиталистически страни в Източна Европа, сме притиснати в менгемето на технологичните и научни революции в САЩ и ефективността на индустриалното производство на Китай“, пише Домусчиев.
Според него стремежът към раздуване на публичния сектор от страна на КНСБ и БСП може да доведе не просто до икономическа стагнация, а до "най-зловещата икономическа ситуация – стагфлация“.
Домусчиев подчертава необходимостта от подкрепа за частния сектор и от реформи в държавната администрация, за да се повиши ефективността на икономиката и да се адаптира страната към глобалните технологични промени.
преди 7 ч. и 45 мин.
