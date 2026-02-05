Домусчиев: Бизнесът в България плаща една от най-скъпите електроенергии в Европа

© Макроикономическата, финансовата и данъчната стабилност са основният приоритет на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) през 2026 г. Това обяви Добри Митрев, председател на Българската стопанска камара (БСК) и ротационен председател на АОБР, по време на пресконференция в София.



"Фокусът за бизнеса остава икономическата стабилност и ускореният растеж, въпреки политическата нестабилност“, посочи Митрев. Нов акцент за асоциацията е запазването на принципите на пазарната икономика и придържането към фискалните правила. Той подчерта доброто изпълнение на бюджета и реакцията на бизнеса срещу предложения за увеличение на данъци и осигуровки.



АОБР подкрепя зелената трансформация, но настоява тя да бъде планирана и съобразена с възможностите на предприятията. Сред приоритетите са членството на България в ОИСР и излизането от "сивия списък“ за пране на пари, който засяга инвестиционния имидж на страната.



Кирил Домусчиев, председател на КРИБ, посочи, че бизнесът в България плаща една от най-скъпите електроенергии в Европа, което вреди на конкурентоспособността и повишава цените на продуктите и услугите.



"Цената в България за миналата година е била 107 евро на пазара "Ден напред“ на Българската независима енергийна борса. Само в Италия, Румъния и Унгария е малко по-висока. Нашата цена е с 20% повече от Германия, 70% повече от Франция и Испания, а спрямо скандинавските страни е 5–6 пъти по-висока“, уточни той.



Домусчиев настоя за гарантиране на компенсаторния механизъм за високите цени на електроенергията, дългосрочни договори за енергоемки предприятия и ускоряване на зелената трансформация при конкурентни условия.



В образованието и пазара на труда приоритетите на АОБР са ориентиране на учебните програми към нуждите на бизнеса, развитие на дуалното обучение, повишаване на дигиталните умения и финансовата грамотност, както и прозрачен механизъм за определяне на минималната работна заплата.



В социалната сфера и здравеопазването асоциацията иска укрепване на пенсионния модел, подобряване на социалното подпомагане, преглед на инвалидните пенсии и здравна реформа с акцент върху профилактиката и оптимизация на болничната мрежа.



АОБР обединява четири национално представителни работодателски организации – АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, които заедно представляват 82% от наетите в страната и генерират 86% от брутната добавена стойност.