ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Домусчиев: Бизнесът в България плаща една от най-скъпите електроенергии в Европа
"Фокусът за бизнеса остава икономическата стабилност и ускореният растеж, въпреки политическата нестабилност“, посочи Митрев. Нов акцент за асоциацията е запазването на принципите на пазарната икономика и придържането към фискалните правила. Той подчерта доброто изпълнение на бюджета и реакцията на бизнеса срещу предложения за увеличение на данъци и осигуровки.
АОБР подкрепя зелената трансформация, но настоява тя да бъде планирана и съобразена с възможностите на предприятията. Сред приоритетите са членството на България в ОИСР и излизането от "сивия списък“ за пране на пари, който засяга инвестиционния имидж на страната.
Кирил Домусчиев, председател на КРИБ, посочи, че бизнесът в България плаща една от най-скъпите електроенергии в Европа, което вреди на конкурентоспособността и повишава цените на продуктите и услугите.
"Цената в България за миналата година е била 107 евро на пазара "Ден напред“ на Българската независима енергийна борса. Само в Италия, Румъния и Унгария е малко по-висока. Нашата цена е с 20% повече от Германия, 70% повече от Франция и Испания, а спрямо скандинавските страни е 5–6 пъти по-висока“, уточни той.
Домусчиев настоя за гарантиране на компенсаторния механизъм за високите цени на електроенергията, дългосрочни договори за енергоемки предприятия и ускоряване на зелената трансформация при конкурентни условия.
В образованието и пазара на труда приоритетите на АОБР са ориентиране на учебните програми към нуждите на бизнеса, развитие на дуалното обучение, повишаване на дигиталните умения и финансовата грамотност, както и прозрачен механизъм за определяне на минималната работна заплата.
В социалната сфера и здравеопазването асоциацията иска укрепване на пенсионния модел, подобряване на социалното подпомагане, преглед на инвалидните пенсии и здравна реформа с акцент върху профилактиката и оптимизация на болничната мрежа.
АОБР обединява четири национално представителни работодателски организации – АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, които заедно представляват 82% от наетите в страната и генерират 86% от брутната добавена стойност.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Предприемач: Преди време ходих на "Петрохан" - видях, снимах и щя...
12:14 / 05.02.2026
Бащата на Сияна: Започва гаврата. В моргата ти подават визитки. П...
11:36 / 05.02.2026
Почина великият Илия Цоцин
11:01 / 05.02.2026
Първи частен превозвач влиза в железопътния транспорт в България
10:36 / 05.02.2026
Жители от Западните покрайнини: Всички са в България, там на всек...
10:14 / 05.02.2026
Слави Трифонов за хижа "Петрохан": Той им е дал пари и е казал, ч...
11:59 / 05.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Казаха колко евро е средната заплата в Гърция
12:53 / 03.02.2026
Нана Гладуиш получи нов прякор
08:58 / 04.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS