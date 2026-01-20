ИЗПРАТИ НОВИНА
Доган към Радев: Безрезервно сме с Вас!
Автор: Ваня Кузманова 10:37Коментари (2)662
©
"Поздравления, г-н Президент! Само Вие сте решаващият фактор за образуването на антимафиотски фронт срещу превзетата ни държава! Ние, от Алианс за права и свободи, сме безрезервно с Вас!" Това посочиха от пресцентъра на "Алианс за права и свободи".

По думите им предстои много работа. "Но с общи усилия, координация и заедност можем да мобилизираме всички поколения за демонтирането на "дълбоката държава" и да зададем рестарт на демокрацията. Бъдете жив и здрав и все така решителен в борбата за по-добра България!", пише почетният председател на АПС Ахмед Доган.


То се очакваше... след поздравленията от Черепа, нормално е и човека с обръчи от фирми да иска да обмени опит с хората от пътя на копринката и Боташ. Всички аферисти, олигарси и мафиоти набутани в един партиен проект. Да ви е честито!
Тва да те поздрави Доганя , автоматично ти бута аурата на -300
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им!

