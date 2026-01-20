Доган към Радев: Безрезервно сме с Вас!

© "Поздравления, г-н Президент! Само Вие сте решаващият фактор за образуването на антимафиотски фронт срещу превзетата ни държава! Ние, от Алианс за права и свободи, сме безрезервно с Вас!" Това посочиха от пресцентъра на "Алианс за права и свободи".



По думите им предстои много работа. "Но с общи усилия, координация и заедност можем да мобилизираме всички поколения за демонтирането на "дълбоката държава" и да зададем рестарт на демокрацията. Бъдете жив и здрав и все така решителен в борбата за по-добра България!", пише почетният председател на АПС Ахмед Доган.