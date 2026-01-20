ЗАРЕЖДАНЕ...
|Доган към Радев: Безрезервно сме с Вас!
По думите им предстои много работа. "Но с общи усилия, координация и заедност можем да мобилизираме всички поколения за демонтирането на "дълбоката държава" и да зададем рестарт на демокрацията. Бъдете жив и здрав и все така решителен в борбата за по-добра България!", пише почетният председател на АПС Ахмед Доган.
