|Доц. Стефановски: С над 16% са се увеличили ЯМР изследванията
И допълни: "Особено значим е ръстът при изследванията с ядрено-магнитен резонанс - увеличение от 16.71% по брой и 20.08% по стойност, като над 65% от разходите се формират в РЗОК София-град, Пловдив и Варна. Анализът показва и изразена миграция на пациенти между региони при извършване на МДИ, най-вече към РЗОК София - град и Бургас, докато при РЗОК София - област се отчита най-голям отлив".
Третият анализ представя дейности и изследвания в извънболнична медицинска и дентална помощ за периода 01.01.2025 – 30.09.2025 г. и същия период на 2024 г. по предоставени данни от дирекция Бюджет и финансови параметри (БФП). Управителят обощи, че анализът на дейностите в ПИМП и СИМП за периода януари–септември 2025 г. показва запазване на общата динамика, като се отчита спад при детските профилактични дейности и имунизациите вследствие на ниската раждаемост и демографските процеси, докато при възрастните се наблюдава ръст в профилактичните прегледи и диспансерното наблюдение.
"В СИМП се регистрират умерени увеличения при първичните прегледи, физиотерапията и част от медикодиагностичните дейности, водени основно от ръста в клиничната лаборатория и образната диагностика, включително ЯМР, а спад се отчита в детските вторични прегледи и част от високоспециализираните дейности", коментира доц. Стефановски.
Денталната помощ бележи леко увеличение в профилактичните прегледи и хирургичните дейности, но остава тревожно нисък делът на обхванатите деца, което подчертава нуждата от засилване на ранната профилактика, става ясно от заседанието.
