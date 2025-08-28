ИЗПРАТИ НОВИНА
Доц. Щерьо Ножаров: Вдигането на МРЗ ще рефлектира върху данъците на тези, които не са на минимална заплата
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:52
© NOVA NEWS
Mинималната работна заплата (МРЗ) в България да бъде увеличена на 620 евро (1213 лева) от 1 януари 2026 г. - това предвижда проект на постановление на Министерския съвет, публикуван от Министерството на труда и социалната политика за обществено обсъждане. Срокът за становища е до 25 септември.

Любослав Костов, главен икономист към КНСБ, заяви, че определянето на минималната заплата според законодателството показва, че това увеличение трябва да се случи. Той посочи, че синдикатът ще подкрепи този ръст. И допълни, че въпреки това МРЗ в България остава най-ниска в ЕС.

"Това увеличение е правилното, законово обоснованото, единственото възможно. Всичко останало е спекулация и популизъм. Знам, че бизнесът ще бъде против, но не помня някога работодателска организация да е подкрепяла увеличението на МРЗ", посочи още той.

Костов подчерта, че след като влизаме в "клуба на богатите", това трябва да се случва не само с цените, но и с доходите.

Доц. Щерьо Ножаров, икономически съветник към БСК, изрази несъгласие с думите на Костов в ефира на "Твоят ден" по NOVA NEWS. Той посочи, че ако бъде вдигната минималната работна заплата, това ще рефлектира върху тези, които не са на МРЗ с данъците или по-високия държавен дълг.

"Ефектът от държавния бюджет има три фискални нива – хората, които получават пряко възнаграждение в обществения сектор (83 000 лични асистенти и още 30 000 души); мерки и програми за заетост (професионални приемни семейства и др.); социални плащания, базирани на МРЗ (обезщетения за безработица и др.). Нетният отрицателен ефект ще бъде 614 млн.лв., като тук се взимат и компенсираните – увеличените приходи за държавния бюджет от по-високи осигуровки и прекия данък за доходите. Това липсва в частичната оценка на въздействие на Министерството на социалната политика и Министерството на финансите", обясни Ножаров.

Бившият министър на труда и социалната политика Христина Христова каза, че няма нужда от такава частична оценка, защото това изискване за увеличаване на МРЗ е записано в закона. Но допълни, че "този текст възприе една европейска директива по порочен начин - взе се само една референтна стойност – МРЗ да бъде 50% от средната, като директивата не казва "брутна заплата".

Ножаров заяви, че твърдението, че работещите бедни се увеличават, е манипулация. И допълни, че страната отговаря на стандартите в ЕС.

Христова каза, че европейското законодателство трябва да бъде въведено правилно в България. Тя поясни, че в него пише, че МРЗ се увеличава на основата на колективното трудово договаряне, което у нас липсва.

Тя допълни, че за работещите бедни трябва да има други политики.

"В този дебат основополагаща теза трябва да е следната: работната заплата не е какво да е плащане, а за количество и качество труд, да е равна на приноса на човека към обществения труд", допълни тя.

Ножаров подчерта, че няма кой да работи във високотехнологичните предприятия, а затова е нужна реформа в образованието, за каквато синдикатите не говорят.


