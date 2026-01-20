ЗАРЕЖДАНЕ...
|Доц. Орманджиев: Настоящата ситуация е конституционен прецедент
По думите му не са предвидени конкретни срокове за подобно произнасяне.
"До момента има само един подобен случай – оставката на вицепрезидента Блага Димитрова през 1993 г. След евентуално одобрение на оставката, функциите на държавния глава ще бъдат поети от вицепрезидента Илияна Йотова до края на мандата", допълни доцентът.
Според доц. Орманджиев поемането на президентските правомощия от Йотова ще представлява частичен мандат, който не би ограничил правото ѝ да се кандидатира на следващите президентски избори.
Относно съставянето на служебно правителство, той посочи, че към момента няма публично обсъждано име за служебен премиер.
"Очаква се консултациите да бъдат проведени от вицепрезидента, след което ще последват срещи с парламентарните групи и потенциални кандидати за премиер. Възможната дата за предсрочни парламентарни избори е 29 март, но процесът може да се забави в зависимост от хода на политическите консултации.
Доц. Орманджиев е на мнение, че настоящата ситуация е конституционен прецедент и тепърва ще се развива. "Очаква се допълнителна яснота от страна на Радев относно бъдещите му политически намерения и евентуален политически проект", каза още той.
