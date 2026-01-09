Доц. Георги Костов: Недобитият ресурс загнива, a това е предпоставка за развитие на огромни горски пожари

© В последните три години има явен спад в търсенето на дървесина. През изминалата година са добити 4 милиона кубически метра дървесина при нормален добив поне два пъти повече. Това каза бившият заместник-министър на земеделието и горите, лесовъд и университетски преподавател доц. Георги Костов в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио ФОКУС.



Горското стопанство се развива на пазарен принцип, което означава, че предлагането и търсенето определят количествата на дърводобива, обясни той. Силно намаленият добив през последните години се дължи на няколко фактора. Голямото количество дървесина в българските гори е негодна за строителни цели и за производство на мебели и се използва основно за производството на технологична дървесина или като дърва за огрев, обясни експертът.



"Преди две години тази ситуация беше изтървана. Тогава един от големите производители на хартия – заводът в Стамболийски, който консумираше около 1 милион кубика некачествена иглолистна дървесина, най-тънката, която няма пазар за нищо друго, затвори. Освен социалния ефект, това е огромен икономически ефект за целия сектор на горско стопанство“, обясни Георги Костов.



В последните две години силно е намаляло търсенето на световния пазар на талашити и плоскости, от които се правят мебели, добави той. Това вероятно се дължи на международната ситуация в Близкия изток и в Украйна и нарушените външнотърговските връзки.



За най-качествената дървесина от иглолистните и широколистните гори пазар има, но количествата, които се предлагат, са силно ограничени. "И правилно. Там нямаме сериозно намаляване, имаме едно плато – не може повече. Но пласментът от издънковите гори и от иглолистните култури, които са над 2 милиона хектара в България и дават тази некачествената дървесина, намалява. Голям проблем се явява и обезлюдяването на селата и политиките на министерствата за намаляване ползването на дърва за огрев“, обясни бившият заместник-министър на земеделието и горите.



Ресурсът, който остава недобит, остава в гората и загнива. Това е предпоставка при изсъхване и падане за развитие на огромни горски пожари, заяви доц. Костов.



Според него използването на дървесина трябва да се увеличи чрез специални държавни политики. "Трябва да ползваме поне 10 милиона кубика годишно. Имаме поне 1 милион хектара гори, които ако не отсечем в следващите 5 до 7 години, ще паднат, ще изгният и ще изгорят. За да залесим 1 милион хектара след това, ще ни трябват 15 милиарда евро за 7-8 години, ако не сме реализирали тази дървесина, която и без това ще загине. Това е огромен икономически проблем. Трябват политики за енергийно оползотворяване на тази биомаса в промишлен вид, което ще осигури част от средствата, които след това трябва да се използват за залесяване“, посочи експертът.



Ако не се предприемат бързи и спешни мерки, в следващите десетина години ще бъдем свидетели на картини, които сме виждали в средата на 60-те и преди масовото залесяване, когато горите са били изсечени, предупреди Георги Костов.