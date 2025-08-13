ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Доц. Ангел Кунчев: Не виждам нищо притеснително
"Това, че една седмица има ръст спрямо предишната, не дава пълната картина. Да, има увеличение на случаите, но реалното намаление спрямо миналата година е десетократно. Не виждам нищо притеснително в разпространението на болестта. Тя се променя и има нови щамове, но начинът им на протичане мен лично не ме притеснява. Много рядко човек би стигнал до лекар при тези симптоми", посочи специалистът пред NOVA.
Как да подсилим имунитета си?
Повечето хора се питат как да подсилят имунитета си и са пробвали какви ли не народни методи и медикаменти. "Имунитетът е много фина система – тази, която се е развила последно в човешкия организъм. Тя използва много белтъчини и бих обърнал внимание на балансираното хранене. Да пием рекламирани лекарства не е реалистично", подчерта доц. Кунчев.
Болести и комари
По думите на главния държавен здравен инспектор климатичните промени са факт и трябва да свикнем с насекомите и заразите, които носят. "Някои членестоноги се срещат все по на север. Колегите от Букурещ миналата седмица установиха два случая на малария при хора, които не са напускали Румъния", каза доцентът.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 17221
|предишна страница [ 1/2871 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Тежка катастрофа с жертва на пътя Бургас-Слънчев бряг
09:35 / 13.08.2025
Хампарцумян: Ако наистина има необосновано покачване на цените, т...
09:31 / 13.08.2025
Шефът на ГИТ: Инспекторките при разследване на инциденти виждат г...
09:10 / 13.08.2025
Полет от София за Лондон не е допуснат във въздушното пространств...
08:49 / 13.08.2025
Вписани са 30% повече сделки с недвижими имоти спрямо миналата го...
08:41 / 13.08.2025
Наша певица: Всичко стана пред очите ми, сърцето ми се скъса
08:27 / 13.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Камелия Тодорова призна за Стефан Данаилов
16:50 / 11.08.2025
Певица се завърна в България след 8 години в САЩ
20:47 / 11.08.2025
Започна новото безсмислено риалити
08:18 / 12.08.2025
Българи масово купуват скъпи имоти в престижни райони на Северна Гърция
12:57 / 11.08.2025
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS