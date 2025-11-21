ЗАРЕЖДАНЕ...
|"Добрият пример" събра 24 000 лева за ремонта на Клиниката по инфекциозни болести
Още в рамките на вечерта бяха събрани 24 000 лева, а организаторите очакват допълнителна подкрепа от фирми и организации под формата на материали и труд. В най-кратки срокове ще бъде изготвен план, след което ремонтирането на болничните помещения ще започне.
В каузата се включиха десетки лекари, сред които: проф. Олиана Бойкинова, проф. Мариана Мурджева, д-р Невена Сурлекова, д-р Любомир Паунов, д-р Хаджиминев, д-р Калъчева, д-р Белчев, д-р Белчева, д-р Георгиева, проф. Петър Петров и други.
Събитието обедини традиционно активни граждански и хуманитарни структури - OSMTH – ВП България, Лайънс Клуб Евредика–Пловдив, Rotary Club International, Rotary Club "Пловдив – Филипопол“, Zonta, Inner Wheel Пловдив, както и Гражданско движение "Браво Пловдив“, което предостави залата безвъзмездно.
"Вярваме, че добротата не се отлага и не се обещава – тя се прави сега“, сподели организаторът Красимир Джамбазов . След като вече подкрепиха обновяването на помещения в Детската онкохематология, сега усилията им са насочени към друга ключова болнична структура, обслужваща пациенти от цялата страна.
Специален акцент на вечерта беше благотворителният търг, воден от Вихра Григорова, в който участваха творби на утвърдени пловдивски художници: Аглика Петров, Аспарух Сърбов, Вихра Григорова, Ваня Попова Ван Валсум, Деница Факелова, Евгений Петров, Златка Шеткова, Милена Станков, Марио Кулев, Преслав Петров, Петър Величков, Светлозар Недев, Динко Ненов и др.
Гостите се насладиха на богата програма, подготвена от Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство "Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив, Танцова компания ЕРА и още десетки артисти.
Вечерта включваше класически изпълнения на докторантите Чен Ий Канг (тенор) и Джао Чи (сопран) с пиано съпровод от Борис Мирчев; поп и джаз изпълнения от вокален квартет Зара Тихолова и Олга Атанасова; струнни интерпретации на Радостина Пехливанова, Александра Ганчева, Гергана Йотова и Тимур Бакуревич, фолклорна програма на Академичния танцов ансамбъл с ръководители доц. д-р Стефан Йорданов и Зара Зефирова; ефектна въздушна акробатика от Танцова компания ЕРА; DJ сет, артистични изпълнения и специални изненади.
Кувертът за вечерта бе 150 лева, а всяко дарение отива директно за ремонтните дейности – без посредници и забавяне. Събраното ще подпомогне подобряването на условията за пациенти и медицинския персонал, който ежедневно се бори за човешкия живот.
