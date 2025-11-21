ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
"Добрият пример" събра 24 000 лева за ремонта на Клиниката по инфекциозни болести
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:34Коментари (0)218
©
Зала "Етра Хол“ в Пловдив се превърна в сцена на добротата и съпричастността по време на благотворителната вечер "Добрият пример“, организирана от Командерия "Улпия“. Събитието отбеляза 19-ия рожден ден на организацията – не с фанфари и речи, а с конкретно действие: набиране на средства за ремонт на стаи в Клиниката по инфекциозни болести към УМБАЛ "Св. Георги“.

Още в рамките на вечерта бяха събрани 24 000 лева, а организаторите очакват допълнителна подкрепа от фирми и организации под формата на материали и труд. В най-кратки срокове ще бъде изготвен план, след което ремонтирането на болничните помещения ще започне.

В каузата се включиха десетки лекари, сред които: проф. Олиана Бойкинова, проф. Мариана Мурджева, д-р Невена Сурлекова, д-р Любомир Паунов, д-р Хаджиминев, д-р Калъчева, д-р Белчев, д-р Белчева, д-р Георгиева, проф. Петър Петров и други.

Събитието обедини традиционно активни граждански и хуманитарни структури - OSMTH – ВП България, Лайънс Клуб Евредика–Пловдив, Rotary Club International, Rotary Club "Пловдив – Филипопол“, Zonta, Inner Wheel Пловдив, както и Гражданско движение "Браво Пловдив“, което предостави залата безвъзмездно.

"Вярваме, че добротата не се отлага и не се обещава – тя се прави сега“, сподели организаторът Красимир Джамбазов . След като вече подкрепиха обновяването на помещения в Детската онкохематология, сега усилията им са насочени към друга ключова болнична структура, обслужваща пациенти от цялата страна.

Специален акцент на вечерта беше благотворителният търг, воден от Вихра Григорова, в който участваха творби на утвърдени пловдивски художници: Аглика Петров, Аспарух Сърбов, Вихра Григорова, Ваня Попова Ван Валсум, Деница Факелова, Евгений Петров, Златка Шеткова, Милена Станков, Марио Кулев, Преслав Петров, Петър Величков, Светлозар Недев, Динко Ненов и др.

Гостите се насладиха на богата програма, подготвена от Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство "Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив, Танцова компания ЕРА и още десетки артисти.

Вечерта включваше класически изпълнения на докторантите Чен Ий Канг (тенор) и Джао Чи (сопран) с пиано съпровод от Борис Мирчев; поп и джаз изпълнения от вокален квартет Зара Тихолова и Олга Атанасова; струнни интерпретации на Радостина Пехливанова, Александра Ганчева, Гергана Йотова и Тимур Бакуревич, фолклорна програма на Академичния танцов ансамбъл с ръководители доц. д-р Стефан Йорданов и Зара Зефирова; ефектна въздушна акробатика от Танцова компания ЕРА; DJ сет, артистични изпълнения и специални изненади.

Кувертът за вечерта бе 150 лева, а всяко дарение отива директно за ремонтните дейности – без посредници и забавяне. Събраното ще подпомогне подобряването на условията за пациенти и медицинския персонал, който ежедневно се бори за човешкия живот.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
БНБ пуска нова монета
16:23 / 21.11.2025
Христанов: Носих умиращ човек в одеало
15:54 / 21.11.2025
НИМХ: Идва обрат
15:37 / 21.11.2025
Експерт: Роботите ще заместят хората, коитo досега въpшеха тежкат...
15:08 / 21.11.2025
НОИ: За година пенсионерите се увеличиха с над 12 хил., а до септ...
15:39 / 21.11.2025
Най-скъпо продадената картина в България вече е факт!
14:48 / 21.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Башар Рахал: Страх ме е, че синът ми Анди няма да има баща
Башар Рахал: Страх ме е, че синът ми Анди няма да има баща
13:16 / 19.11.2025
Експерти: С цените на имотите в България ще се случи същото, което стана и в Хърватия след приемането на еврото
Експерти: С цените на имотите в България ще се случи същото, което стана и в Хърватия след приемането на еврото
10:06 / 19.11.2025
Всички, които държат над 1000 лв. в брой, са официално уведомени за реда и условията на обмена
Всички, които държат над 1000 лв. в брой, са официално уведомени за реда и условията на обмена
09:08 / 21.11.2025
Голяма фирма напуска България, стотици работници остават на улицата
Голяма фирма напуска България, стотици работници остават на улицата
10:26 / 19.11.2025
Бизнесмен: Виждаме как един лев се превръща директно в едно евро
Бизнесмен: Виждаме как един лев се превръща директно в едно евро
10:47 / 19.11.2025
Служителите могат да останат без ваучери за храна, секторът настоява сумата да се увеличи до 150 евро през 2026 г.
Служителите могат да останат без ваучери за храна, секторът настоява сумата да се увеличи до 150 евро през 2026 г.
12:18 / 19.11.2025
Историята на младия ром от България, който се превърна в опора за стотици сънародници в Германия
Историята на младия ром от България, който се превърна в опора за стотици сънародници в Германия
21:10 / 19.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Локо в Първа лига, сезон 2025/2026
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
Футбол - други
Бюджет 2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: