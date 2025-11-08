ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Добрата новина: Откриха Стефани
Младата жена бе в неизвестност от 6 ноември 17:00 ч. Тогава за последно е видяна в района на резиденция "Бояна", а около 40 минути по-късно и около Боянския водопад.
Камера около хижа "Алеко" е засякла издирваната на Витоша 20-годишна жена
В събота сутрин планински спасители и доброволци тръгнаха към планината, за да я търсят. Около обяд от Планинската спасителна служба на БЧК съобщиха, че камера около хижа "Алеко" е засякла Стефани. Вдигнат бе и дрон от последно поколение припомня NOVA.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Лоша новина за цената на яйцата
20:31 / 08.11.2025
Съдът остави в ареста румънеца, обвинен за смъртта на шестима миг...
18:54 / 08.11.2025
Анализатор: Ако рафинерията в Бургас затвори, може да се стигне д...
17:33 / 08.11.2025
НИМХ излезе с официална прогноза за времето за цялата следваща се...
17:13 / 08.11.2025
Диян Стаматов: Тази битка не е само на училището
17:31 / 08.11.2025
Видео показа изчезналата Стефани край хижа "Алеко"
17:29 / 08.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Промениха прогнозата за събота и неделя
19:20 / 06.11.2025
Мощен тътен разтърси Пловдив!
12:33 / 06.11.2025
Сиромахов: Възможно ли е такова гнусно падение?
11:26 / 06.11.2025
Започват производството на евтини коли
16:12 / 06.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS