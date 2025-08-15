ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Добавиха американска норка към списъка с опасните инвазивни чужди видове в Европа
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:53Коментари (0)206
©
Окончателното потвърждаване от  Върховния административен съд (ВАС) на забраната за внос и развъждане на американска норка (Neogale vison) / (Neovison vison) в България идва в момент, когато Европейската комисия добави нови 22 вида към списъка с инвазивни чужди видове от значение за ЕС, между които и американската норка.

Общоевропейската забрана за вида влиза в сила от 17.07.2027 г., като са предвидени някои особености, свързани с възможности за оценка на съществуващи ферми. След тази актуализация инвазивните чужди видове от интерес за общността стават 112. 

Заповедта, с която се въведе забрана за внос и развъждане на вида в България, беше издадена от министъра на околната среда и водите през 2022 г. и обжалвана от дружеството собственик на единствената ферма в страната в с. Маджерито, Стара Загора.

Мотивите за въведената забрана са свързани със силно инвазивния характер на вида, който е включен под номер 19 в списъка на най-опасните инвазивни чужди видове в Европа.

Видът, освен  много агресивен хищник, е и силно приспособим конкурент с отрицателно въздействие върху местните видове птици, гризачи, земноводни и водни организми (риби, раци) и нанася сериозни щети на птицевъдството и рибовъдството. Не на последно място е и рискът от разпространение на зоонози, включително и коронавируси.

С потвърждаването на забраната от съда страната ни се присъединява към практиката в ЕС, която показва, че през последните години са въведени забрани за добив на ценни кожи от животни, включително от американска норка, в редица страни, а именно Великобритания, Австрия, Нидерландия, Словения, Хърватия, Чехия, Италия, Франция, Словакия, Унгария, Люксембург и Белгия.

Забрана за отглеждане на норки и животни за ценни кожи има на практика и в Германия, Швеция и Швейцария, където изискванията за условията за отглеждане, настаняване, хуманно отношение и др. са толкова завишени, че няма икономическа ефективност от тези ферми. Извън ЕС забрана за отглеждане на животни за ценните им кожи е въведена в Сърбия, Босна и Херцеговина, Северна Македония, Израел, Нова Зеландия, някои части от САЩ и Канада и др.

В 24 страни в ЕС е регистрирано наличието на американски норки в дивата природа след изпускане от животновъдни обекти. А в 19 държави вече са установени устойчиви популации. Избягалите норки са изместили популациите на силно застрашената европейска норка и са допринесли за изчезването на критично застрашени европейски видове животни.








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Автомобил буквално влезе в автобус, има загинал
08:32 / 15.08.2025
Товарен влак с цистерни с дизелово гориво гори край Пясъчево
07:57 / 15.08.2025
Четири области са предупредени
08:01 / 15.08.2025
Отбелязваме един от най-големите християнски празници
07:58 / 15.08.2025
Вили Лилков: Следващият президент не трябва да прилича на Румен Р...
23:02 / 14.08.2025
Инвеститори в имоти: В България доходността от наеми е ниска, а в...
20:32 / 14.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Локо в Първа лига, сезон 2025/2026
Катастрофи в София
Пожари 2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: