Добавиха американска норка към списъка с опасните инвазивни чужди видове в Европа

© Окончателното потвърждаване от Върховния административен съд (ВАС) на забраната за внос и развъждане на американска норка (Neogale vison) / (Neovison vison) в България идва в момент, когато Европейската комисия добави нови 22 вида към списъка с инвазивни чужди видове от значение за ЕС, между които и американската норка.



Общоевропейската забрана за вида влиза в сила от 17.07.2027 г., като са предвидени някои особености, свързани с възможности за оценка на съществуващи ферми. След тази актуализация инвазивните чужди видове от интерес за общността стават 112.



Заповедта, с която се въведе забрана за внос и развъждане на вида в България, беше издадена от министъра на околната среда и водите през 2022 г. и обжалвана от дружеството собственик на единствената ферма в страната в с. Маджерито, Стара Загора.



Мотивите за въведената забрана са свързани със силно инвазивния характер на вида, който е включен под номер 19 в списъка на най-опасните инвазивни чужди видове в Европа.



Видът, освен много агресивен хищник, е и силно приспособим конкурент с отрицателно въздействие върху местните видове птици, гризачи, земноводни и водни организми (риби, раци) и нанася сериозни щети на птицевъдството и рибовъдството. Не на последно място е и рискът от разпространение на зоонози, включително и коронавируси.



С потвърждаването на забраната от съда страната ни се присъединява към практиката в ЕС, която показва, че през последните години са въведени забрани за добив на ценни кожи от животни, включително от американска норка, в редица страни, а именно Великобритания, Австрия, Нидерландия, Словения, Хърватия, Чехия, Италия, Франция, Словакия, Унгария, Люксембург и Белгия.



Забрана за отглеждане на норки и животни за ценни кожи има на практика и в Германия, Швеция и Швейцария, където изискванията за условията за отглеждане, настаняване, хуманно отношение и др. са толкова завишени, че няма икономическа ефективност от тези ферми. Извън ЕС забрана за отглеждане на животни за ценните им кожи е въведена в Сърбия, Босна и Херцеговина, Северна Македония, Израел, Нова Зеландия, някои части от САЩ и Канада и др.



В 24 страни в ЕС е регистрирано наличието на американски норки в дивата природа след изпускане от животновъдни обекти. А в 19 държави вече са установени устойчиви популации. Избягалите норки са изместили популациите на силно застрашената европейска норка и са допринесли за изчезването на критично застрашени европейски видове животни.



