ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Добавиха американска норка към списъка с опасните инвазивни чужди видове в Европа
Общоевропейската забрана за вида влиза в сила от 17.07.2027 г., като са предвидени някои особености, свързани с възможности за оценка на съществуващи ферми. След тази актуализация инвазивните чужди видове от интерес за общността стават 112.
Заповедта, с която се въведе забрана за внос и развъждане на вида в България, беше издадена от министъра на околната среда и водите през 2022 г. и обжалвана от дружеството собственик на единствената ферма в страната в с. Маджерито, Стара Загора.
Мотивите за въведената забрана са свързани със силно инвазивния характер на вида, който е включен под номер 19 в списъка на най-опасните инвазивни чужди видове в Европа.
Видът, освен много агресивен хищник, е и силно приспособим конкурент с отрицателно въздействие върху местните видове птици, гризачи, земноводни и водни организми (риби, раци) и нанася сериозни щети на птицевъдството и рибовъдството. Не на последно място е и рискът от разпространение на зоонози, включително и коронавируси.
С потвърждаването на забраната от съда страната ни се присъединява към практиката в ЕС, която показва, че през последните години са въведени забрани за добив на ценни кожи от животни, включително от американска норка, в редица страни, а именно Великобритания, Австрия, Нидерландия, Словения, Хърватия, Чехия, Италия, Франция, Словакия, Унгария, Люксембург и Белгия.
Забрана за отглеждане на норки и животни за ценни кожи има на практика и в Германия, Швеция и Швейцария, където изискванията за условията за отглеждане, настаняване, хуманно отношение и др. са толкова завишени, че няма икономическа ефективност от тези ферми. Извън ЕС забрана за отглеждане на животни за ценните им кожи е въведена в Сърбия, Босна и Херцеговина, Северна Македония, Израел, Нова Зеландия, някои части от САЩ и Канада и др.
В 24 страни в ЕС е регистрирано наличието на американски норки в дивата природа след изпускане от животновъдни обекти. А в 19 държави вече са установени устойчиви популации. Избягалите норки са изместили популациите на силно застрашената европейска норка и са допринесли за изчезването на критично застрашени европейски видове животни.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Автомобил буквално влезе в автобус, има загинал
08:32 / 15.08.2025
Товарен влак с цистерни с дизелово гориво гори край Пясъчево
07:57 / 15.08.2025
Четири области са предупредени
08:01 / 15.08.2025
Отбелязваме един от най-големите християнски празници
07:58 / 15.08.2025
Вили Лилков: Следващият президент не трябва да прилича на Румен Р...
23:02 / 14.08.2025
Инвеститори в имоти: В България доходността от наеми е ниска, а в...
20:32 / 14.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Слави Трифонов: Нямам думи!
19:09 / 13.08.2025
След грешна резервация - семейство и трето дете напът
16:55 / 13.08.2025
Забраниха къпането на няколко плажа по Черноморието
14:11 / 13.08.2025
Те нямат сватба, но отбелязват годишнината си
14:13 / 13.08.2025
Край на жегите за лято 2025
08:28 / 14.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS