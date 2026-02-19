ИЗПРАТИ НОВИНА
До края на февруари обединяваме две платежни сметки в една банка без такси и комисионни
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:36Коментари (0)1233
©
Ако към датата на въвеждане на еврото в България сте имали платежни сметки в левове и в евро при една и съща банкова или небанкова финансова институция, до края на февруари може да поискате закриване на едната платежна сметка и прехвърляне на положителното салдо по нея към другата, без такси и комисионни. От този момента нататък валидни ще бъдат условията по платежната сметка, по която се прехвърлят средствата. Това напомнят от онлайн платформата "Ние, потребителите“. 

Важно условие за операцията е двете сметки да са свободни от тежести, запори или други законови ограничения. В случай че по платежната сметка, която се закрива, има дебитно салдо или издадена кредитна карта, следва да погасите съответното задължение преди закриването.

От възможността за закриване на едната платежна сметка и прехвърляне на положителното салдо по нея към другата може да се възползвате включително при сметки за електронни пари, разясняват още от "Ние, потребителите“. 

В случай на начисляване на такси и комисионни за тези операции, потребителите трябва да подадат жалба до дадената финансова институция. Ако спорът не бъде решен между двете страни, той може да бъде отнесен към Българска народна банка.

При установяване на нарушение, БНБ може да приложи принудителни мерки - да отправи писмено предупреждение до лицето или да го задължи писмено в определен от нея срок да предприеме конкретни мерки, необходими за преустановяване или отстраняване на извършеното нарушение или на вредните последици от него. Предвижда се и имуществена санкция до 5 112,92 евро или 10 000 лв., а при повторно нарушение - до 10 225,84 евро или 20 000 лв.


Статистика: