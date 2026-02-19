ЗАРЕЖДАНЕ...
|До края на февруари обединяваме две платежни сметки в една банка без такси и комисионни
Важно условие за операцията е двете сметки да са свободни от тежести, запори или други законови ограничения. В случай че по платежната сметка, която се закрива, има дебитно салдо или издадена кредитна карта, следва да погасите съответното задължение преди закриването.
От възможността за закриване на едната платежна сметка и прехвърляне на положителното салдо по нея към другата може да се възползвате включително при сметки за електронни пари, разясняват още от "Ние, потребителите“.
В случай на начисляване на такси и комисионни за тези операции, потребителите трябва да подадат жалба до дадената финансова институция. Ако спорът не бъде решен между двете страни, той може да бъде отнесен към Българска народна банка.
При установяване на нарушение, БНБ може да приложи принудителни мерки - да отправи писмено предупреждение до лицето или да го задължи писмено в определен от нея срок да предприеме конкретни мерки, необходими за преустановяване или отстраняване на извършеното нарушение или на вредните последици от него. Предвижда се и имуществена санкция до 5 112,92 евро или 10 000 лв., а при повторно нарушение - до 10 225,84 евро или 20 000 лв.
