ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|До края на 2026 г. в EC: На дигитален портфейл в смартфона ще могат да се съхраняват личната карта и шофьорската книжка
Държавите членки на ЕС трябва дотогава да осигурят портфейл за дигитални идентификационни документи: т.нар. European Digital Identity Wallet или накратко EUDI-Wallet.
Въвеждането на дигиталния портфейл е важен стимул за дигиталната трансформация в Германия, смята Сузане Дехмел, член на ръководството на Bitkom.
"EUDI-Wallet няма веднага да замени всички съществуващи документи и удостоверения, а първоначално ще ги допълва. Графикът за въвеждане до 2026 г. е амбициозен, но трябва наистина да ускорим процеса на дигитализация – дигиталните идентичности играят тук решаваща роля“, казва Дехмел, цитран от новинарския канал Welt.
Използването на дигиталния портфейл след въвеждането му ще бъде доброволно и безплатно. Според проучване на Bitkom от 2023 г. интерес към такъв портфейл съществува: около 58% от анкетираните биха искали да могат да съхраняват документите си на смартфон.
Хансйорг Дурц (CSU), председател на комисията по дигитализация и модернизация на държавата в Бундестага, обяви дигиталния портфейл за края на 2026 г. – първоначално с дигиталната лична карта, а след това постепенно с разширения.
В Германия често бюрократичните пречки и федералната структура спъват дигитализацията на администрацията. Дурц очаква портфейлът да донесе облекчение – и на общинско ниво:
"Въвеждането на портфейла не изисква от областните управи и кметствата да осигуряват нова техника или допълнителен персонал. Портфейлът ще бъде предоставен като дигитално решение“, казва Дурц. Макар в началото да са нужни обучения и адаптации, в средносрочен и дългосрочен план това би облекчило общините.
Портфейлът трябва да е лесен за употреба и подходящ за ежедневието с "осезаеми предимства“. За целта трябва да се улесни и автентикацията пред онлайн услуги – идеално чрез биометричен достъп с пръстов отпечатък или Face-ID, допълва Меринг.
За да бъдат защитени личните данни, приложението трябва да бъде под държавен контрол. Центърът за защита на потребителите в Бавария настоява за високи мерки за сигурност. Достъп трябва да имат само легитимирани потребители, а данните да се предават единствено с изрично съгласие.
"Необходимо е потребителите да бъдат внимателни какви данни и на кого предоставят. Всяка транзакция трябва да се протоколира в портфейла и при нередности да се съобщава на властите“, казва Кристиан Айри, експерт по дигитални пазари в организацията. Той допълва: "Като допълнителна мярка за сигурност трябва да се публикува изходният код на приложението, за да може архитектурата за сигурност да бъде проверима.“
Като цяло дигиталният портфейл би бил голямо удобство, казват защитниците на потребителите. Важните документи винаги ще са под ръка, а онлайн услугите – по-достъпни. През 2026 г. трябва да бъде пуснато националното приложение "дигитален портфейл“. Кои документи обаче ще могат да се съхраняват в него, все още не е ясно.
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 48 мин.
+1
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Национални новини:
Кардиолог към мъжете: Не е срамно да се ходи на прегледи
11:09 / 26.08.2025
Експерт: Няма хора за работа, чрез които фирмите да разширят дейн...
11:07 / 26.08.2025
Премиерът: Предлагаме Мирослав Рашков за главен секретар на МВР
11:06 / 26.08.2025
Бабата на родилката от Русе: Ако са направили всичко - защо Габи ...
11:00 / 26.08.2025
Зрелищно водно торнадо се завихри над Черно море!
11:01 / 26.08.2025
Задържаха турци на МП "Капитан Андреево"
11:08 / 26.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Зимни температури утре сутринта, градусите падат до нула
13:48 / 25.08.2025
Районът около Централна гара е отцепен
12:15 / 25.08.2025
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS