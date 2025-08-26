ИЗПРАТИ НОВИНА
До края на 2026 г. в EC: На дигитален портфейл в смартфона ще могат да се съхраняват личната карта и шофьорската книжка
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:28
©
Бордни карти, билети за събития или влакови билети в дигитална форма вече са част от ежедневието. Те могат удобно да се съхраняват и извикват в дигитален портфейл на смартфона. До края на 2026 г. в такъв дигитален портфейл трябва да могат да се съхраняват и документи като лична карта, шофьорска книжка и здравноосигурителна карта – това е предвидено в европейска регулация.

Държавите членки на ЕС трябва дотогава да осигурят портфейл за дигитални идентификационни документи: т.нар. European Digital Identity Wallet или накратко EUDI-Wallet. 

Въвеждането на дигиталния портфейл е важен стимул за дигиталната трансформация в Германия, смята Сузане Дехмел, член на ръководството на Bitkom.

"EUDI-Wallet няма веднага да замени всички съществуващи документи и удостоверения, а първоначално ще ги допълва. Графикът за въвеждане до 2026 г. е амбициозен, но трябва наистина да ускорим процеса на дигитализация – дигиталните идентичности играят тук решаваща роля“, казва Дехмел, цитран от новинарския канал Welt.

Използването на дигиталния портфейл след въвеждането му ще бъде доброволно и безплатно. Според проучване на Bitkom от 2023 г. интерес към такъв портфейл съществува: около 58% от анкетираните биха искали да могат да съхраняват документите си на смартфон.

Хансйорг Дурц (CSU), председател на комисията по дигитализация и модернизация на държавата в Бундестага, обяви дигиталния портфейл за края на 2026 г. – първоначално с дигиталната лична карта, а след това постепенно с разширения.

В Германия често бюрократичните пречки и федералната структура спъват дигитализацията на администрацията. Дурц очаква портфейлът да донесе облекчение – и на общинско ниво:

"Въвеждането на портфейла не изисква от областните управи и кметствата да осигуряват нова техника или допълнителен персонал. Портфейлът ще бъде предоставен като дигитално решение“, казва Дурц. Макар в началото да са нужни обучения и адаптации, в средносрочен и дългосрочен план това би облекчило общините.

Портфейлът трябва да е лесен за употреба и подходящ за ежедневието с "осезаеми предимства“. За целта трябва да се улесни и автентикацията пред онлайн услуги – идеално чрез биометричен достъп с пръстов отпечатък или Face-ID, допълва Меринг.

За да бъдат защитени личните данни, приложението трябва да бъде под държавен контрол. Центърът за защита на потребителите в Бавария настоява за високи мерки за сигурност. Достъп трябва да имат само легитимирани потребители, а данните да се предават единствено с изрично съгласие.

"Необходимо е потребителите да бъдат внимателни какви данни и на кого предоставят. Всяка транзакция трябва да се протоколира в портфейла и при нередности да се съобщава на властите“, казва Кристиан Айри, експерт по дигитални пазари в организацията. Той допълва: "Като допълнителна мярка за сигурност трябва да се публикува изходният код на приложението, за да може архитектурата за сигурност да бъде проверима.“

Като цяло дигиталният портфейл би бил голямо удобство, казват защитниците на потребителите. Важните документи винаги ще са под ръка, а онлайн услугите – по-достъпни. През 2026 г. трябва да бъде пуснато националното приложение "дигитален портфейл“. Кои документи обаче ще могат да се съхраняват в него, все още не е ясно.







+1
 
 
Супер, подкрепям с 2 ръце ! Хартията и пластиките са абсолютно излишни в 21-ви век.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

