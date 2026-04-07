В седмицата на великденските приготовления магазините на Kaufland в цялата страна са заредени с всичко необходимо за свеж, качествен и бърз пазар на специална цена. Между 40% и 60% е намалението при типичните за сезона зеленчуци – пресен лук, спанак и репички. Значително по-ниски от регулярните са цените на картофите, лука, ябълките, крушите.

Голямо разнообразие от различни видове крехко агнешко е на разположение и на най-взискателните клиенти. Свежите витрини на Kaufland предлагат агнешки плешка, бут, котлет с ребро и агнешко месо с кост на цени между 9,19 евро (17,97 лв.) и 10,99 (21,49 лв.) евро за килограм. Клиентите могат да намерят още агнешка главичка и агнешки дроб комплект. За почитателите на скарата са на разположение агнешките кебапчета "Чех“ за 3,32 евро (6,49 лв.) и кюфтетата за 3,06 евро (5,98 лв.).

Традиционната празнична украса е с намаление от 20% различни варианти, а 30 броя яйца могат да бъдат намерени за 4,85 евро (9,49 лв.).

Огромно разнообразие от козунаци е подготвил ритейлърът за празничната трапеза. 10 вида са изпечените на място в Kaufland Пекарна козунаци, включително и неустоимият козунакът с шоколад и портокал, който струва 3,16 евро (6,18 лв.). Акценти в асортимента са и пакетираните български козунаци, сред които ръчно плетеният "Брей!“ със стафиди и локум за 1,88 евро (3,68 лв.), "Mania“ със стафиди и закваска без консерванти с 44% намаление, както и "Елиаз“ с орехов пълнеж.

Специални празнични предложения за деликатеси и разядки, също изкушават клиентите. Над 400 са продуктите на свежите витрини с обслужване на ритейлъра, като сред асортимента има разнообразни предложения като сирена, колбаси, маслини на празнични намaлени цени.

Kaufland България е търговската верига на дребно с най-богат асортимент от 24 хил. хранителни и нехранителни стоки. Годишният оборот на компанията е от над 2 млрд. лв. Тя е един от най-големите частни работодатели в страната с екип от над 8000 служители. През 2026 г. компанията разполага със 71 хипермаркета в 35 града. От старта си през 2006 г. в България до днес Kaufland се стреми да стимулира националната и регионална икономика и инфраструктурата по места с общи инвестиции от 1,6 млрд. лв. Компанията непрекъснато развива своята политика за устойчиво развитие и под мотото "Действията носят промяната“ се ангажира с различни социални и екологични дейности – от използването на енергийно ефективни технологии и проектирането на нови сгради с мисъл за природата, през подкрепата на уязвими групи до намаляването на пластмасата.