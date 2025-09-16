До 5 години затвор, ако притежавате райски газ

© iStock 10 гласа "за“, без против и "въздържали се“ беше приет Докладът на Временна комисия за установяване на съществуващите проблеми с разпространението на диазотен оксид (райски газ), наркотични вещества, прекурсори или техни аналози в Република България и с превенцията, профилактиката и лечението на употребата на диазотен оксид (райски газ), наркотични вещества, прекурсори или техни аналози, предаде БГНЕС.



В дневния ред на комисията имаше заложена една-единствена точка – Приемане на Доклад на Временната комисия.



Преди гласуването членовете на комисията проведоха кратък дебат.



Председателят на комисията Лъчезар Иванов от ГЕРБ-СДС обясни, че докладът, който е подготвил, е изпратен на всички членове на комисията. "И тъй като нямаше никакви предложения за промяна в доклада, няма да чета целия доклад. Бих искал да кажа, че има известни корекции в доклада и че след тези 6 месеца нашата комисия излиза не само с доклад, а с конкретни законодателни предложения, с които смятам, че ще можем да отговорим на обществото", заяви той.







Иванов подчерта, че трябва да се вземат най-сериозни и крути мерки за това да бъде спряно разпространението на райския газ.



"Направихме проучвания – такава масова употреба на райски газ в Западна Европа от млади хора няма, и тъй като ние като законодатели сме длъжни да отговорим на обществото, а именно да прекратим всякакви форми и начини за разпространението, развитието на тази ужасна зараза, затова и нашите законодателни предложения са да изрежем из основи всякакви възможности за разпространението на райския газ", каза Иванов и направи предложение в доклада за:



"Премахване от Закона за здравето административната форма и начин за наказание за употребата на райски газ с оглед това да не може да бъде съдия изкушен да даде по-лека форма, именно административна мярка, затова прехвърляме изцяло към Наказателния кодекс (НК)."



Елисавета Белобрадова от "Продължаваме промяната – Демократична България" заяви, че смята да подкрепи така внесения доклад, като направи няколко бележки – че той главно се концентрира върху темата за райския газ, което от една страна е похвално, защото това е първото от изброените вещества, с които временната комисия се занимава, обаче е отделено изключително малко време за наркотичните вещества, прекурсорите и техните аналози и в този смисъл не са успели да довършат работата. "Ние си даваме ясна сметка, че имаме огромен проблем с наркотиците в България – първо с превенцията за употреба на наркотични вещества, след това с разпространението и изобщо с цялата система, по която държавата работи", добави тя и уточни, че ще подкрепи този доклад в частта му за райския газ, но обърна внимание на това, че работата по промяна на законодателството и подобряване дейността на изпълнителната власт по отношение на наркотичните вещества и техните прекурсори трябва да продължи със съответния интензитет, дори и със създаване, ако трябва, на подкомисия към парламентарната здравна комисия.



Председателят Иванов напълно се присъедини към нейната добронамерена критика. "Досега беше изключително трудно да намерим юридическата форма, за да вместим райския газ в НК, тъй като виждате, че тази тема беше подминавана с презумпцията, че то не е наркотично вещество, точно заради това се породиха огромните проблеми. А що се отнася до наркотиците, смятам, че действително сте абсолютно права, че трябва да направим предложение евентуално да бъде направена комисия или подкомисия, тъй като виждате, че науката и химията се развиват както за положителни мисии, така виждате, че дрогата и дизайнерските дроги се променят с всеки изминал ден", подчерта той и допълни, че трябва да бъдат положени огромни усилия, за да се отговори на предизвикателствата на новите наркотици, за да може превантивно да се вземат мерки.



Белобрадова отбеляза, че употребата на наркотици не само се е повишила, а възрастта, в която се започва употребата на наркотици, е паднала до абсолютни невиждани досега недопустими възрастови граници.



Докладът получи подкрепата и на "БСП-Обединена левица".



Хамид Хамид от "Алианс за права и свободи" заяви, че ще подкрепи предложения доклад. "Не съм специалист по наказателно право, но не съм сигурен дали няма други състави в НК, които да обхващат тази формулировка, която сте представили вие. Още повече, че в предложението за промени в НК, има един текст, който казва "който придобие и държи". Я, си представете, ако в някоя кола подхвърлвят няколко туби райски газ, тогава какво се случва", каза той и обърна внимание, че не става ясно какво се има предвид под "особено големи размери", което ще позволи различни тълкувания в съдилищата.



"Особено голям размер е 2 бутилки, 10 балона или какво е особено голям размер", попита Хамид.



Председателят на временната комисия поясни, че всичко, което е представено в доклада, е съгласувано и разисквано със Съдийската колегия, със сериозни съдии, които са се произнесли по юридическата фактология.



Николай Денков от ПП-ДБ приветства, че стигат до някакъв краен резултат. "Също смятам, че донякъде е ограничен повече, отколкото би могло по отношение на обхвата на това, което е предложено. Ще подкрепя този доклад, но бих помолил да се даде малко време да го огледат колегите от парламентарните групи по-внимателно, особено юристите, които да са сигурни, че това, което се предлага за гласуване, е съгласувано и между тях", каза той и предложи към доклада да бъдат приложени всички документи, които са изпратени, защото смята, че работата, дори след изчерпване на работата на тази комисия, може да продължи.



По думите му един изключително ясен проблем се е очертал в почти всички обсъждания и това е липсата на координация между институциите. "Бих помислил по-внимателно и върху това може ли да се вмени това изискване да има координационен съвет, защото съветът по наркотичните вещества очевидно не върши тази работи", каза още Денков.



Андрей Чорбанов от "Има такъв народ" (ИТН) заяви: "Според нашите юристи има текстове, които са си направо проблемни."



Въпреки това той увери, че от ИТН ще подкрепят доклада по принцип, защото това е тема и законодателство, което е необходимо. "Корекциите касаят наказателното право и със санкциите, които се въвеждат за различните престъпления, така че някои от тях действително противоречат", допълни Чорбанов.



Председателят изтъкна, че е имало над 50 дни всички членове на комисията да могат да прочетат доклада и да дадат своите бележки по него, но никой от присъстващите не е дал нито ред за промяна в доклада. Иванов отново повтори, че всички тези юридически промени са съгласувани със Съдийската колегия.



БГНЕС припомня, че на 25 септември 2024 година Народното събрание забрани продажбата и разпространението на райски газ на физически лица. До този момент случаите с продажбата на забраненото вещество са ежедневие в по оживените дискотеки и нощни клубове. Виктор Илиев, който се заби в автобус с кола, карайки със скорост близо 200 километра също е употребявал райски газ в това време по данни на прокуратурата.



Не са малко случаите на използването и употребяването на райския газ. На 26 февруари тази година бе създаде временна комисия за райския газ от Парламента с със 168 гласа "за“, 27 "против“ и 19 "въздържал се“. Тя бе съставена от 16 депутати, по двама от всяка една парламентарна група. През тези шест месеца в нея бяха представени различни доклади и бяха изслушани различен вид експерти и извършване на няколко информационни кампании.



Директорът на Столичната регионална здравна инспекция (СРЗИ) Данчо Пенчев заяви, че трябва да има още по-силна информационна кампания за вредите от райския газ, на едно от заседанията на комисията. Той отбеляза, че райският газ има двойно предназначение – както в хранително-вкусовата промишленост, така и в медицината. "Той може да бъде намерен както онлайн, така и под формата на патрони за сифони за сметана“, поясни д-р Пенчев и обърна внимание, че в закона се засяга само продажбата и употребата, без съхранение и притежание, което изключително много затруднява ефективността на контрола, който служителите на СРЗИ извършват. Д-р Пенчев подчерта, че райският газ не е класифициран като наркотично вещество, въпреки че има психоактивен ефект при вдишване и това също ограничава правомощията на служителите на СРЗИ.



На изслушване на Богдан Кирилов бе констатирано, че "В България няма производство на райски газ и доставките се извършват от заводите на производителите на териториите на Европейския съюз (ЕС) към лечебните заведения“.



На друго заседание на комисията на изслушване на председателя на ДАЗД Теодора Иванова тя заяви, че: "Изработват се клипове, на които са записани лекарите с ясни послания към децата, към родителите, към учителите, които имат ежедневен контакт с децата и тези клипове ще бъдат чрез QR код разпространени навсякъде, за да могат да бъдат в полза на всички“, обяви тя и съобщи, че се водят преговори клиповете да бъдат качени на мониторите в метрото, както и в трамваите.