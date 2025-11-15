© Булфото Днес учредяват новия политически проект на Ахмед Доган - партия "Алианс за права и свободи". В столичен хотел се провежда учредителна конференция на новия проект.



Припомняме, че на 11 септември Ахмед Доган обяви новия си политически проект. Името на партията е "Алианс за права и свободи".



"За мен какви ли не приказки се носят от социалните медии. Жив съм, здрав съм, не съм получил нито един инфаркт или инсулт. Не ходя като блуждаещо пиянде. Здрав съм. С тези думи Ахмед Доган започна представянето на новия си политически проект.



"Днес проведохме учредяване и избиране на ръководството на инициативен комитет. Беше избрано ръководство, приставаха над 101 души. Започваме да работим за новия политически проект, каза Танер Али.



На въпроса дали Доган ще застене начело на този политически проект, той отговори: "Ще участвам, с моя подпис започна списъка. Дали ще оглавя този проект, колегите ще решат".