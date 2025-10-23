ИЗПРАТИ НОВИНА
Дияна Русинова: Кръвната проба на шофьора, убил Мартин край Челопеч, е положителна 
Автор: Илиана Пенова 11:42
©
Дияна Русинова съобщи в личния си Фейсбук профил, че кръвната проба на водача, причинил катастрофата на пътя между Златица с. Челопеч, при която загина Мартин - е положителна!

"44 годишният мъж вече е задържан и привлечен като обвиняем за умишлено ПТП, при което е причинена смърт!", пише тя. 

Справка на "Фокус" показва, че съдебно-химическа експертиза напрвена на шофьора сочи, че обвиняемият е шофирал с концентрация на алкохол в кръвта 1,02 промила.

"Съболезнования към близките на Мартин Димитров. Вярвам, че истината за смъртта на това дете останало завинаги на 23 години ще излезе на яве", завършва публикацията си Русинова.


Aнонимен
преди 37 мин.
0
 
 
Какво точно означава положителна кръвна проба???
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

