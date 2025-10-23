ЗАРЕЖДАНЕ...
|Дияна Русинова: Кръвната проба на шофьора, убил Мартин край Челопеч, е положителна
"44 годишният мъж вече е задържан и привлечен като обвиняем за умишлено ПТП, при което е причинена смърт!", пише тя.
Справка на "Фокус" показва, че съдебно-химическа експертиза напрвена на шофьора сочи, че обвиняемият е шофирал с концентрация на алкохол в кръвта 1,02 промила.
"Съболезнования към близките на Мартин Димитров. Вярвам, че истината за смъртта на това дете останало завинаги на 23 години ще излезе на яве", завършва публикацията си Русинова.
