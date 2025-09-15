Диян Стаматов: Ученикът се е превърнал в своеобразен роб на своя телефон

© Днес България тръгва на училище. Това наистина е великолепен ден, който тържествено трябва да бъде отбелязан, както всеки път. Всяка учебна година започваме с голяма увереност и много приповдигнато настроение, с надеждата за добри знания и за възможността едни малки човечета да направим добри хора. Това каза в предаването "Утрото на фокус“ на Радио "Фокус“ с водещ Ася Александрова председателят на Съюза на ръководителите в системата на народната просвета и директор на столичното 119. СУ "Акад. Михаил Арнаудов“ Диян Стаматов.



"Вълнението на първия учебен ден наистина е много различно и вдъхновяващо. Аз самия като директор на едно голямо училище се надявам това вълнение да прерасне във възможността за родителската подкрепа във всеки един труден момент на подрастващите деца, независимо от предизвикателствата, които те срещат по пътя в образователната ни система.“



По думите му дигиталното време в което живеем предполага и много по-смела смяната в системата на преподаването, защото един ученик бързо губи интерес към това, което му се преподава и е необходима бърза смяна на методиката в преподаването в рамките на всеки учебен час, "а пък за всеки друг следващ час, начинът по който се преподава трябва да бъде коренно различен, както и техниката, която се използва“.



Промяната в националното външно оценяване, която предстои през тази година, според Стаматов е абсолютно необходима и е възможност за по-голямо олекотяване на националното външно оценяване. "Притесненията на родителите според мен са в резултат на това, че се прави нещо ново. Но до голяма степен бързо биха преминали в историята, ако се уверят в наистина олекотения формат, чийто смисъл е новото предложение на националното външно оценяване по математика и природни науки.“ Притеснения относно въвеждането на предмета "Добродетели и религии“ също не би трябвало да има, заяви гостът.



"За голямо съжаление в нашата страна освен атеистично, расте и поколение, което е с усещане за асоциални характеристики, с невъзможност да общува помежду си, да споделя добрите неща, които се случват, а гледа само вторачено в телефона. Тъкмо поради тази причина съм вътрешно убеден, че е необходимо въвеждането на един подобен предмет.“



Според Стаматов ученикът се е превърнал в своеобразен роб на своя мобилен телефон, което пречи на концентрацията и обучението му. Според него изкарването на мобилния телефон от училищната среда е трудна цел и няма да се случи бързо, а ще бъде бавен, продължителен процес. "Но колкото по-бързо взаимно с родителите се убедим от потребността телефона да остане извън очертанията на класната стая, толкова по-висока концентрация и резултати в процеса на обучение ще забележим за всеки един ученик.“