|Диян Стаматов: Тази битка не е само на училището
Прочетете цялата публикция без редакторска намеса:
Както се казва, мислите тръгват в различни посоки — особено когато говорим за ролята на училището в живота на човека. Много може да се каже, но едно е безспорно: училището изгражда мислещи, знаещи личности – хора със свободен и независим дух. А именно такива личности създават общество, в което се отстоява свободата – на човека, на словото, на мисълта.
Но може ли училището само да се справи с множеството зависимости, които застрашават младите?
От уж безобидната привързаност към телефона, през стремежа да се доказваш в социалните мрежи, до пристрастяването към цигари, наркотици и алкохол. Дори зависимостта от роли – да бъдеш "насилник“ или "жертва“ – се превръща в част от един и същи порочен кръг.
А ние, възрастните, често не говорим на един и същи език. Вместо да работим заедно, търсим вината в другия. А решението всъщност е ясно.
Нужно е доверие и подкрепа между родители и учители.
Необходима е адекватна реакция при първите тревожни сигнали.
Важно е да осъзнаем, че когато едно дете има проблем, той може да бъде решен само чрез съвместна грижа и съпричастност.
Тази битка не е само на училището.
Тя е на всички ни – родители, учители, институции, медии и общество. Защото изграждането на морални, осъзнати и отговорни хора е обща мисия.
Медиите трябва не само да показват проблемите, но и пътищата към тяхното решение.
Обществото – не само да критикува, но и да подава ръка.
А ние – не само да говорим за зависимостите, но и да помагаме да бъдат преодолени.
Истинската независимост не означава да нямаш изкушения.
Означава да имаш силата да ги разпознаеш, да им устоиш и да избереш себе си.
Само тогава можем да израснем като свободни хора – не защото около нас няма предизвикателства, а защото имаме смелостта да ги надмогнем.
