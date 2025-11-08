Диян Стаматов: Тази битка не е само на училището

© Facebook Може ли училището само да се справи с множеството зависимости, които застрашават младите? От уж безобидната привързаност към телефона, през стремежа да се доказваш в социалните мрежи, до пристрастяването към цигари, наркотици и алкохол. Дори зависимостта от роли – да бъдеш "насилник“ или "жертва“ – се превръща в част от един и същи порочен кръг. Това написа във Фейсбук профила си председателят на Съюза на ръководителите в системата на народната просвета и директор на столичното 119. СУ "Акад. Михаил Арнаудов“ Диян Стаматов.



Както се казва, мислите тръгват в различни посоки — особено когато говорим за ролята на училището в живота на човека. Много може да се каже, но едно е безспорно: училището изгражда мислещи, знаещи личности – хора със свободен и независим дух. А именно такива личности създават общество, в което се отстоява свободата – на човека, на словото, на мисълта.



Но може ли училището само да се справи с множеството зависимости, които застрашават младите?



От уж безобидната привързаност към телефона, през стремежа да се доказваш в социалните мрежи, до пристрастяването към цигари, наркотици и алкохол. Дори зависимостта от роли – да бъдеш "насилник“ или "жертва“ – се превръща в част от един и същи порочен кръг.



А ние, възрастните, често не говорим на един и същи език. Вместо да работим заедно, търсим вината в другия. А решението всъщност е ясно.



Нужно е доверие и подкрепа между родители и учители.



Необходима е адекватна реакция при първите тревожни сигнали.



Важно е да осъзнаем, че когато едно дете има проблем, той може да бъде решен само чрез съвместна грижа и съпричастност.



Тази битка не е само на училището.



Тя е на всички ни – родители, учители, институции, медии и общество. Защото изграждането на морални, осъзнати и отговорни хора е обща мисия.



Медиите трябва не само да показват проблемите, но и пътищата към тяхното решение.



Обществото – не само да критикува, но и да подава ръка.



А ние – не само да говорим за зависимостите, но и да помагаме да бъдат преодолени.



Истинската независимост не означава да нямаш изкушения.



Означава да имаш силата да ги разпознаеш, да им устоиш и да избереш себе си.



Само тогава можем да израснем като свободни хора – не защото около нас няма предизвикателства, а защото имаме смелостта да ги надмогнем.