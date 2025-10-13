ЗАРЕЖДАНЕ...
|Диян Стаматов: Предлагаме на подрастващите отдалечено от мирогледа им учебно съдържание
Прагматизмът в младото поколение е много по-силен, отколкото преди десетилетие, подчерта той. "Това дигитално поколение, преди да направи каквото и да е, задава простичкия въпрос "Това на мен за какво ще ми послужи някога“.
Олекотяване на учебното съдържание се обсъжда повече от 10 години, отбеляза Стаматов.
"Промени в учебните програми, учебното съдържание и учебния план в 5., 6. и 7. клас няма. Материалът става по-труден и по-сложен за днешното поколение ученици и вместо да се подобрява, резултатът им става или по-нисък, или е непроменлива величина в годините. Изводът, който МОН трябва да направи, е час по-скоро да се финализират промените в учебните програми и да се олекоти учебното съдържание така, че да има повече време за упражнения и затвърждаване, най-вече в областта на математиката“, обясни той.
Образователната система е длъжник на учениците в България. Това обаче е проблем не само на страните от Източния блок, но и на младите поколения в Централна Европа, допълни Стаматов.
Според него съвременните технологии пречат повече, отколкото помагат на учениците. "Мобилният телефон е едно от тези средства и то задължително трябва да излезе от ръката на детето, за да може то да придобие елементарна концентрация“, категоричен бе Диян Стаматов.
