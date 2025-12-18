Директорът на борсата в Първенец: Поскъпването на краставиците е голямо заради увеличените разходи за оранжерийно производство и спадналите температури

© Повишение на цените на сезонните плодове и зеленчуци се отчита на едно от най-големите стокови тържища в страната – това край пловдивското село Първенец. За последните два месеца цените са се увеличили с около 10%, но въпреки това търсенето остава стабилно.



"Да, има повишение на цените, като трябва да отбележим, че наблюдаваме и традиционни сезонни колебания. Това се отнася за почти всички стоки извън сезона – български плодове и зеленчуци като домати, краставици, дюли и зеле“, коментира пред БНТ Илия Гатев, изпълнителен директор на стоковата борса в с. Първенец.



По думите му при краставиците поскъпването е по-осезаемо.



"Цената на краставиците в момента е средно около 3,70 лева за килограм, като първо качество може да достигне и до 5 лева. Това се дължи основно на увеличените разходи за оранжерийно производство и спадналите температури“, обясни Гатев.



За разлика от тях, доматите остават на по-достъпни нива.



"Доматите са малко по-евтини – до 4 лева за килограм първо качество, тъй като предлагането на пазара е по-голямо“, допълни той.



Без съществена промяна спрямо миналата година са цените на цитрусовите плодове.



"Цитрусите се търгуват на нива от около 2 до 2,50 лева за килограм, с изключение на лимоните, при които цената достига до 3,20 лева“, посочи изпълнителният директор на борсата.



Според Гатев се усеща и общ натиск от инфлацията върху цените на хранителните продукти, което допълнително влияе върху крайните стойности за потребителите.