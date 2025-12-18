ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Директорът на борсата в Първенец: Поскъпването на краставиците е голямо заради увеличените разходи за оранжерийно производство и спадналите температури
"Да, има повишение на цените, като трябва да отбележим, че наблюдаваме и традиционни сезонни колебания. Това се отнася за почти всички стоки извън сезона – български плодове и зеленчуци като домати, краставици, дюли и зеле“, коментира пред БНТ Илия Гатев, изпълнителен директор на стоковата борса в с. Първенец.
По думите му при краставиците поскъпването е по-осезаемо.
"Цената на краставиците в момента е средно около 3,70 лева за килограм, като първо качество може да достигне и до 5 лева. Това се дължи основно на увеличените разходи за оранжерийно производство и спадналите температури“, обясни Гатев.
За разлика от тях, доматите остават на по-достъпни нива.
"Доматите са малко по-евтини – до 4 лева за килограм първо качество, тъй като предлагането на пазара е по-голямо“, допълни той.
Без съществена промяна спрямо миналата година са цените на цитрусовите плодове.
"Цитрусите се търгуват на нива от около 2 до 2,50 лева за килограм, с изключение на лимоните, при които цената достига до 3,20 лева“, посочи изпълнителният директор на борсата.
Според Гатев се усеща и общ натиск от инфлацията върху цените на хранителните продукти, което допълнително влияе върху крайните стойности за потребителите.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
АПС на консултации при президента Румен Радев
10:25 / 18.12.2025
Промениха Кодекса на труда за гъвкаво работно време
10:51 / 18.12.2025
Руските граждани, живеещи в България, не са получили нито едно пл...
09:39 / 18.12.2025
Жилищният пазар навлиза в нов етап на развитие, очаква се масово ...
09:05 / 18.12.2025
Почина големият Боян Радев
09:03 / 18.12.2025
Голяма награда предстои за наградите "Оскар"
08:49 / 18.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Проф. Рачев: Ако циклоните минат през Халкидики, ще има и дъжд, и сняг
10:02 / 16.12.2025
Богат българин празнува рожден ден днес
13:15 / 17.12.2025
Маги почти призна за Калоян
12:13 / 17.12.2025
Ресторантьори от "Капана": Страшно е и никой не може да ни помогне
08:40 / 16.12.2025
Минус 42 градуса е в момента в този голям град
12:29 / 17.12.2025
Зодии сбъдват мечтите си до края на декември
17:18 / 16.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS