Директорът на НАП-Бургас е открит мъртъв с огнестрелна рана

© Директорът на Териториалната дирекция на НАП в Бургас Кирил Пологов е открит мъртъв с огнестрелна рана, казаха за "Фокус" от ОДМВР-Бурас.



От областната дирекция допълват, че Пологов се е самоубил, вследствие на здравословен проблем.



Кирил Пологов работи 33 години в данъчната система. Той поема поста високия пост, отговаряйки за приходите на територията на Бургаска, Сливенска и Ямболска област през 2024 г.