|Директорът на НАП-Бургас е открит мъртъв с огнестрелна рана
От областната дирекция допълват, че Пологов се е самоубил, вследствие на здравословен проблем.
Кирил Пологов работи 33 години в данъчната система. Той поема поста високия пост, отговаряйки за приходите на територията на Бургаска, Сливенска и Ямболска област през 2024 г.
