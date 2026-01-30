ИЗПРАТИ НОВИНА
Дилър: Златото блести, защото светът къса частично с долара
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:29
©
Докато златото продължава своя исторически поход, преминавайки психологическата граница от 5500 долара за тройунция, инвеститорите са изправени пред парадоксална реалност. От една страна, благородният метал затвърждава статута си на "крайно убежище“, а от друга – се превръща в основно острие в инвестиционната стратегия, продиктувана от завръщането на Доналд Тръмп в Белия дом. Това коментира Иван Георгиев, дилър в "Топ Голд", пред Bloomberg.

"Ако мога да направя паралел с началото на 70-те години, когато САЩ и светът завиват и изоставят златния стандарт, сега общо взето светът се опитва да се откъсне поне частично от долара като основна валута. Колко ще бъде успешно това, предстои да видим."

В центъра на макроикономическия дебат стои очакваната промяна във фискалната и търговската политика на САЩ. Според водещи анализатори пазарите вече калкулират ефекта от агресивните мита и заявките за отслабване на долара с цел стимулиране на американския износ.

"Няма нищо сигурно на пазарите, но предвид това каква се очертава да бъде политиката на Белия дом и Федералния резерв в следващите три години, в случай че Трамп запази властта си - все пак той е на години и освен това обича да се кара с хората - но въпреки всичко в идните три години, аз бих яздил с Тръмп. След това сериозно бих преосмислил позицията си,  но според мен притежателите на активи ще са големите печеливши в това рали, а спестителите във валута ще бъдат големите потерпевши." 

Традиционните фиатни пари губят доверие в среда на растящ дълг и потенциална ерозия на независимостта на Федералния резерв, обясни Георгиев.

Въпреки еуфорията от рекордните нива, пазарът на злато не е лишен от капани. Основните рискови фактори, за които инвеститорите трябва да следят през 2026 г., включват инфлационния натиск и лихвената политика в САЩ. Ако политиките на Тръмп доведат до рязко ускоряване на инфлацията, Фед може да бъде принуден да поддържа лихвите високи по-дълго от очакваното – фактор, който исторически създава насрещен вятър за нелихвоносните активи като златото.

Волатилността на пазара също е голям риск, като в момента достига до много сериозни нива, коментира Георгиев. Търговските конфликти (включително скорошните заплахи за мита върху европейски стоки) могат да предизвикат краткосрочни разпродажби на ликвидни активи за покриване на маржин изисквания в други сектори.

Централните банки продължават да купуват злато, като огромният апетит на регулаторите в Китай и Индия е основен стълб на цената, но всяко забавяне в техните темпове на изкупуване би създало вакуум в търсенето.

Среброто през 2026 г. показва признаци на изпреварващ ръст спрямо "големия си брат“. С ръст от над 50% в рамките на няколко месеца, индустриалното търсене, съчетано с инвестиционния интерес, превръща среброто в задължителен компонент за диверсификация, коментира Георгиев

Инвеститорите трябва да останат бдителни за рисковете при благородните метали – при активи, достигнали исторически върхове, границата между стратегическото хеджиране и спекулативния балон често се размива, предупреди Георгиев.







Статистика: