Диетолог: Костите заздравяват, ако ядете от този зеленчук

© За заздравяване на костите, трябва да ядете къдраво зеле (кейл), уверява диетоложката Лаура Бурак пред американското издание Eat This, Not That (ЕТЕТ). Според Бурак този зеленчук не само е богат на калций, но съдържа и витамин К1, който регулира нивата на калций в организма. Специалистите свързват приема на този витамин с укрепване на костите, а липсата му повишава риска от остеопороза и фрактури.



Една чаша кейл съдържа дневна доза витамин К1 и около 100 милиграма калций. "Добавете шепа зеле към смутито и дори няма да усетите вкуса. Или го сложете в каквото и да е - в сос, в омлет“, съветва Бурак.



За да подобрите вкуса на зелето, тя предлага да го пасирате със зехтин, лимонов сок, сол и черен пипер и да го добавите към салата.



По-рано диетоложата Моли Хембри посъветва след 50-годишнаа възраст да ядете зелени зеленчуци – например спанак, богат на витамин А и каротеноиди, който помага срещу свързаната с възрастта макулна дегенерация, прогресивно заболяване, което води до загуба на зрението.