ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Диана Русинова: Дълбоко съжалявам, че обявих тази жена за мъртва
С настоящото поднасям своите искрени извинения за разпространената от мен информация, че жената, пострадала при катастрофата с автомобил на НСО край Аксаково, е починала. Това не е вярно.
В суматохата около огледа на място бях подведена от местни хора, а в стремежа си да реагирам бързо на ситуацията допуснах грешката да се доверя на непроверени думи. При едно мое обаждане до журналиста Соня Колтуклиева аз самата, без да искам, съм разпространила невярна информация, за което искрено съжалявам.
За мен истината винаги е била и остава най-важното. Нямам никакво оправдание за това, че в този случай тя не беше установена своевременно. Дълбоко съжалявам, че с думите си съм могла да причиня тревога, болка или допълнителен стрес на семейството на пострадалата жена.
Надявам се да приемат извинението ми. Пиша този пост не от формалност, а от човешка необходимост – защото никоя кауза, дори най-правилната, няма стойност, ако по пътя към нея се допусне да бъде наранен невинен човек.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 30
|предишна страница [ 1/5 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Наш изселник загина със самолет за гасене на пожари
15:30 / 14.11.2025
Внесен е обвинителен акт срещу мъчителите на животни
15:02 / 14.11.2025
МС предложи Румен Спецов за особен управител на "Лукойл"
14:16 / 14.11.2025
АПИ към шофьорите: Подготвяйте се!
14:23 / 14.11.2025
НЗОК обясни случаите, при които българските граждани могат да се ...
14:24 / 14.11.2025
Неприятна ситуация на АМ "Тракия"
13:20 / 14.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Въвеждат нови правила за автомобилните светлини
10:11 / 12.11.2025
Гурбетчии от Родопите масово изкупуват апартаменти
16:58 / 12.11.2025
Актриса, жена на известен водещ, влезе в пловдивска болница
09:05 / 13.11.2025
Анкета на Plovdiv24.bg по повод 2 години кметуване на Костадин Димитров
14:50 / 13.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS