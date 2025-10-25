ЗАРЕЖДАНЕ...
|Дете пострада при падане в района на Седемте рилски езера
Инцидентът е станал на пътеката между езерата "Бъбрека“ и "Окото“, където малчуганът най-вероятно се е подхлъзнал и паднал по заснежения терен, вследствие на което е получило травма на главата. Детето е било заедно с баща си.
Сигналът за инцидента е подаден своевременно, а спасителите от дупнишкия отряд, които по това време се намирали в планината, веднага са се насочили към мястото на произшествието. Първият екип е достигнал с четириколка, оказал е първа помощ на детето и е взето решение да бъде повикан медицински хеликоптер.
Летателният екип е пристигнал бързо на място, прегледал е пострадалото дете и го е транспортирал до столично лечебно заведение за допълнителни прегледи и наблюдение.
"Детето беше в съзнание, но тази травма не се знае с какви последствия може да бъде. Поради тази причина взехме решение да повикаме и хеликоптера“, обясни Мартин Джокин.
