Десислава Николова: Не използвайте чейндж бюра, а банки - някои вече премахват таксите за внасяне на пари в брой
Според нея това е мярка, която не може да се приложи ефективно. Тя поставя въпроса кой и как ще контролира дали цените се повишават поради въвеждането на еврото или заради други разходи на търговците. Николова подчертава, че цените на свободния пазар се определят от конкуренцията, а не от държавата.
В най-добрия случай подобна забрана ще има чисто психологически ефект – част от търговците може да се притеснят от глоби и да се въздържат от поскъпване. Но в сектори, където има съмнения за картелни договорки, цените ще останат високи независимо от закона.
Тя коментира и ситуацията с банките и обмяната на валута. След новината за положителния конвергентен доклад вече се наблюдава напрежение – появили се опашки в чейндж бюрата и курсът на еврото скочил до 1.97 лева.
Николова съветва гражданите да не обменят пари прибързано в брой и особено не в обменни бюра. По-добрият вариант е да се използват банки, някои от които вече премахват таксите за внасяне на пари. Тя препоръчва хората да държат средствата си по банкови сметки и да изчакат автоматичното превалутиране на 1 януари 2026 г., когато няма да има курсови загуби.
"Най-разумно е да си откриете разплащателна сметка, да внесете парите и да чакате“, посочи тя, като подчерта, че иначе рискуват да загубят средства заради изкуствено завишени курсове.
Николова засегна и темата за сивата икономика, която според нея представлява около 34% от БВП. Част от парите в този сектор са в левове и ще търсят начин да бъдат узаконени преди преминаването към еврото.
Един от начините за това е покупката на имоти чрез кредити, които по-късно се погасяват предсрочно. Такава практика вече оказва натиск върху имотния пазар, като от началото на годината цените на жилищата са се повишили с 15%. Николова коментира, че това е ненормален ръст, подхранван именно от сиви капитали, и прогнозира, че пазарът може да претърпи корекция.
По отношение на лихвите по кредитите тя обясни, че след въвеждането на еврото банките ще получат допълнителна ликвидност от около 8–9 млрд. лева, тъй като вече няма да са длъжни да държат 12% от депозитната си база като минимални резерви в БНБ. Това означава, че в краткосрочен план няма причина лихвите по жилищните заеми да се увеличат. Николова не очаква ръст на ипотечните лихви поне през първата година след приемането на еврото. Тя напомни, че България е на второ място в Европа по най-ниски ипотечни лихви – средно около 2,5%. В същото време обаче тя не вижда и потенциал за ново понижаване, защото ставките вече са близо до исторически минимум.
Накрая Николова коментира и въпроса със спестяванията в чужда валута. Държането на пари в долари, швейцарски франкове или британски лири носи риск, защото обменните курсове се колебаят.
Ако човек не е активен участник на валутните пазари, по-добре е да не държи спестяванията си в чужда валута. Според нея е по-разумно средствата да се инвестират или да се похарчат за нещо, което носи стойност в бъдеще.
