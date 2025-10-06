ЗАРЕЖДАНЕ...
|Десислава Калчева: Най-високи данъци ще имаме в Бургас, Пловдив, Варна
"А в малките общини, където няма и това увеличение на пазарните оценки, евентуално ще има някаква минимална разлика в данъчните задължения, но тук може би е момента да кажа, че на база изследваната практика, ако се забележи риск от това повишаване на данъчното бреме за гражданите, общините, Общинските съвети имат право да вземат решение за намаляване на ставката, на размера на самия данък, който компенсира в някаква степен актуализацията", допълни тя.
"Добре е да сложим разделителна линия какво означава да вдигаме данък "сгради“ и какво означава да актуализираме данъчната оценка. За вдигане на данък "сгради“ всяка една община има самостоятелно право да реши каква да бъде данъчната ставка", уточни още Калчева.
Тя отбеляза, че на база последните анализи се вижда, че периодично общините, които са били на дъното на минималната ставка, през годините се стремят да отидат в златната среда, да кажем около 2,5-2,8 промила.
"Постепенно това отлепване от дъното го наблюдаваме. А вече ако говорим за актуализация на данъчната оценка, тук вече минаваме към една формула, в която базисната данъчна оценка, базисната данъчна основа е един от компонентите в самата формула", обясни тя.
"Тази формула съдържа също така коефициент на облекчаване, коефициент на инфраструктура, дори има коефициент на телефонизация, което нали представяте си в днешно време какво значение има при определяне на данъчната основа при положение, че всички сме с мобилни телефони. Та се бърка в самата формула, когато говорим за актуализацията на данъчната основа, а не в размера на своя данък", каза още Калчева.
"Значи, за да изчислим данъка, ние имаме данъчна основа и размер на данъка. Умножаваме данъчната основа по размера на данъка. Размерът на данъка в момента е определен да кажем на 2,8 промила. Ако видим, че данъчната основа, това е сумата, която умножаваме, за да получим данъчното задължение, много расте, ние можем да намалим тези 2,8 промила хипотетично, за да запазим крайното задължение близко до настоящето", обясни Калчева.
