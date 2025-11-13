ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Депутатите отхвърлиха ветото на президента върху закона за "Лукойл"
"За'' гласуваха 128, ''против"- 59, въздържали се нямаше.
"Фокус" припомня, че вчера държавният глава върна за ново обсъждане в Народното събрание разпоредби от приетия на 7 ноември т.г. Закон за изменение и допълнение на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход.
След преодоляното вето лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов обясни, че неговата парламентарна група ще сезира Конституционния съд, както сезираха КС заради промените в закона за ДАНС.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 59
|предишна страница [ 1/10 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Някои от днешните професии ще изчезнат и ще се появят нови, прекв...
10:56 / 13.11.2025
Средната годишна заплата в ЕС надхвърли 39 800 евро, България изо...
10:44 / 13.11.2025
Светослав Бенчев: Има достатъчно гориво
10:44 / 13.11.2025
Възможен е прилив на фалшиви банкноти след приемането на еврото, ...
10:17 / 13.11.2025
Митрофанова: Oколо 6 хиляди души в България не получават пенсии о...
09:43 / 13.11.2025
Едва на 40 години почина Славица Сидерска
09:15 / 13.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Известен сваляч е пребит в Пловдив от потърпевши мъже
15:45 / 11.11.2025
Въвеждат нови правила за автомобилните светлини
10:11 / 12.11.2025
Цитиридис се натрови
10:18 / 11.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS