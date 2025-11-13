Депутатите отхвърлиха ветото на президента върху закона за "Лукойл"

© Булфото Народните представители отхвърлиха ветото на президента Румен Радев за "Лукойл", предаде репортер на "Фокус".



"За'' гласуваха 128, ''против"- 59, въздържали се нямаше.



"Фокус" припомня, че вчера държавният глава върна за ново обсъждане в Народното събрание разпоредби от приетия на 7 ноември т.г. Закон за изменение и допълнение на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход.



След преодоляното вето лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов обясни, че неговата парламентарна група ще сезира Конституционния съд, както сезираха КС заради промените в закона за ДАНС.