|Депутат от Пловдив: Предлагаме да отпадне "такса нотариус" при прехвърляне на МПС
"Това е тема, която касае 300 000 хил. души годишно, всяка година и коства стотици милиони евро допълнителна административна тежест за бизнеса", посочи Йорданов и допълни:
"Това, което предлагаме ние, е да се модернизира начинът на прехвърляне на МПС по европейски модел, защото България е единствена държава, при която, за да си прехвърлиш МПС, трябва да минеш през нотариус".
Иванов определи тази такса като "измислена".
"Призоваваме МВР и КАТ да се заемат с това и да премахнем нотариалната заверка и хората да мога да си прехвърлят МПС-тата с обикновен писмен договор", каза той.
