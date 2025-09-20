ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Депутат от Пловдив: Не сме очаквали вотът на недоверие да мине
Автор: ИА Фокус 12:30Коментари (1)562
© БНТ
Не сме очаквали вотът на недоверие към кабинета "Желязков" да мине. Пеевски използва целия апарат на държавата - на съдебната власт, на министерствата и той самият се хвали с това - коментира в студиото на БНТ депутатът от "Продължаваме Промяната - Демократична България" Манол Пейков.

"Вие чухте последните му изказвания как всеки ден се обажда на министри. Даниел Митов вчера в "Панорама" не го отрече, което значи, че наистина е така и им казва какво да правят. В каква си роля го прави. Той дори не е в управлението, поне на хартия. Не е, защото реално неговия златен пръст в момента държи правителството на власт", поясни той.

Пейков припомни, че правителството дойде на власт с гласовете на АПС, след което те се оттеглиха:

"Без АПС правителството на ГЕРБ, БСП и ИТН те нямат достатъчно гласове в зала, за да имат мнозинство. И всъщност Делян Пеевски и неговата група, която гласува абсолютно единодушно в полза на правителството, го държат на власт. В момента в който той реши, че не му е изгодно, той ще го капичне."

Според него, има само два начина държавата да бъде върната на пътя на демократичното развитие:

"Защото това, което се случва е, че ние станахме част от Шенген, благодарение на нашите усилия, влязохме в еврозоната, въпреки че, ГЕРБ веднага след като стартираха правителството в началото на годината казаха, че не е още време. И ние бяхме тези - ПП-ДБ, и по-специално ДБ, които ги притискахме в зала всеки божи ден и накрая те промениха курса. Тоест това е резултат на нашите конкретни усилия, въпреки че сме в опозиция. А само, че държавата не е демократична. Да си просто в Европа не означава, че ти имаш демократични институции. Институциите ни виждат, те са по-завладени от всякога и всички го виждат."

По думите му, единият начин, ако искаме да променим държавата, е да правим революция. Другият начин е да търсим опитомяване - еволюция. Това, което ние се опитваме да правим и това може би е най-важното послание днес, което се опитваме да правим с българската политическа система е да опитомяваме, добави Манол Пейков.







Зареждане! Моля, изчакайте ...
+1
 
 
Точно ти ли ще даваш акъл бе пиянде ? Майка ти бог да я прости беше същата пияна работа като теб , инЪче се водите интелигенция . Жална ни майка от такива като теб в управлението.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Национални новини:
Тежка катастрофа на магистрала "Струма"!
10:31 / 20.09.2025
Невиждана истерия и безумни опашки пред магазините в България!
10:00 / 20.09.2025
Доц. Ангел Кунчев: Ситуацията е неприятна и има риск за здравето!...
10:35 / 20.09.2025
Премиерът Желязков отговори на Пеевски за кризата с водите
10:01 / 20.09.2025
Интензивен трафик и задръствания в цялата страна
09:44 / 20.09.2025
Българските производители на ориз са пред фалит заради липсата на...
09:43 / 20.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Честито на Димитър Рачков!
Честито на Димитър Рачков!
08:02 / 18.09.2025
Семейство с три деца от България може да получава около 3350 евро месечно от социални помощи и покриване на наем
Семейство с три деца от България може да получава около 3350 евро месечно от социални помощи и покриване на наем
14:46 / 18.09.2025
Най-големият жилищен комплекс в България, който е по-голям от много градове в страната
Най-големият жилищен комплекс в България, който е по-голям от много градове в страната
20:56 / 19.09.2025
Историк: Истинският национален празник на България не е 3 март, а 22 септември
Историк: Истинският национален празник на България не е 3 март, а 22 септември
09:00 / 19.09.2025
Руснаци и британци се освобождават от имотите, които закупиха у нас през последните години
Руснаци и британци се освобождават от имотите, които закупиха у нас през последните години
09:41 / 19.09.2025
Спряха производството на култов сапун в България
Спряха производството на култов сапун в България
22:28 / 18.09.2025
В петък сутринта ще е много студено
В петък сутринта ще е много студено
12:36 / 18.09.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Първа лига сезон 2025/26
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
ДЮШ на ПФК Локомотив (Пд)
Хороскоп за деня
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: