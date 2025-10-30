ИЗПРАТИ НОВИНА
Депозитната система под въпрос, потребителите може да не получават парите за върнатите бутилки
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:56Коментари (0)1907
©
Производители на безалкохолни напитки, пивовари и търговци на дребно изразиха сериозни притеснения относно отлагането и липсата на яснота при въвеждането на Депозитната система за опаковки. Това стана ясно по време на форум, организиран за обсъждане на проекта, в който бизнесът е бил изключен без обяснения от работната група на Министерството на околната среда и водите (МОСВ).

"Решенията в МОСВ се вземат на тъмно“, заяви в интервю за вестник "Телеграф" Николай Вълканов, изпълнителен директор на Сдружението за модерна търговия (СМТ). Според него това води до липса на предвидимост за бизнеса, който ще носи основния ангажимент за въвеждането на системата, съгласно европейския регламент.

Опитът на други държави от ЕС показва, че подготовката за старта на системата отнема поне година и половина. В България планът е тя да заработи през 2029 г., което означава, че подготовката трябваше да започне поне година по-рано.

"Въвеждането на системата изисква планиране, инвестиции, управление на логистика, финанси и човешки ресурси“, подчерта Вълканов.

Жана Величкова, председател на браншовата организация на производителите на безалкохолни напитки, уточни, че само закупуването на необходимите машини за логистика ще струва около 53 млн. евро, а общата инвестиция за бизнеса може да достигне между 120 и 150 млн. лв., в зависимост от ангажимента на системния оператор.

Най-голямото притеснение за бизнеса е предложението на МОСВ системата да бъде държавна, което според експерти представлява конфликт на интереси. "Държавата не може да изпълнява дейности по събиране и преработка на опаковки и същевременно да контролира същите тези дейности“, обясни Анна Ларсон, експерт по въвеждане на системи за рециклиране на опаковки.

На практика това означава, че ако държавата се заеме сама с процеса, не е ясно как потребителите ще получават парите за върнатите бутилки и кенчета. Оптималният модел, използван в други европейски страни, е сумата да се връща в търговските обекти, където се купува и се връща амбалажът.

Бизнесът предупреждава, че ако държавата не успее да събере необходимия процент от опаковките (поне 30% според изискванията на ЕС), производителите ще бъдат принудени да купуват рециклирани материали и да плащат глоби. Това може да доведе до неконкурентни условия и допълнителни разходи за индустрията.

Според изчисленията на СМТ, ако Депозитната система не заработи, домакинство от двама души може да губи между 15 и 200 лв. годишно, в зависимост от консумацията на напитки и бутилки. Освен това страната плаща около 40 млн. евро на година към ЕС заради непостигане на целите за рециклиране.

Особено внимание се обръща на малките търговци – над 29 хил. в страната – които няма да могат да организират обратно връщане на опаковки без гъвкави правила, а това би нарушило логистиката и ритъма на доставки.

Вълканов подчерта, че бизнесът се стреми процесът да се организира ефективно в страната, с цел създаване на добавена стойност и избягване на излишни разходи.







