ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Делян Пеевски: Подкрепям коледните надбавки за пенсионерите да са 120 лева
Автор: Марияна Стойчева 11:22Коментари (0)139
©
Подкрепям напълно коледните надбавки за пенсионерите да са 120 лева. Това заяви лидерът на ''ДПС-Ново Начало" Делян Пеевски в кулоарите на парламента, предаде репортер на "Фокус", предаде репортер на "Фокус". 

Припомняме, че по-рано днес лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов предложи пенсионерите да получат 120 лева допълнително за Коледа. 

На въпрос дали ми се отказал от кортежа от коли, с които се движи, за да може да останат повече пари за пенсионерите, той отговори: 

"Питайте първо президента Румен Радев за неговия". 

Пеевски изрази и благодарност към Борисов и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов, че правителството е решило да се откаже от правителствения самолет "Фалкон". 

"Парите ще отидат за хеликоптери за гасене на пожари", каза той. 

По отношение на решението на Конституционния съд за поискания през май месец референдум за еврото от президента Радев, Пеевски заяви: 

"Видяхме, че чичо Румен няма добър юридически екип, не е разбрал какво е написал КС, трудно му е, разбирам. Той може да види само една мишена и след това да пада надолу от януари", каза Пеевски. 


Още по темата: общо новини по темата: 162
20.11.2025 Асен Василев: Бюджет 2026 г. взема по 600 лева от всеки гражданин, за да напълни касичката на властта
20.11.2025 Бойко Борисов: Предложихме 120 лева за коледни надбавки за най-бедните
20.11.2025 Предлагат стипендиите за ученици да стигат до 60 евро
19.11.2025 БАБХ подготвя предложение за отлагане на влизането в сила на Тарифата за таксите
19.11.2025 Кацарчев: В голяма част от администрациите средните работни заплати са около 1500-1600 лева
19.11.2025 Служителите могат да останат без ваучери за храна, секторът настоява сумата да се увеличи до 150 евро през 2026 г.
предишна страница [ 1/27 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Поставят първия паметник на Васил Левски в Италия
10:21 / 20.11.2025
Асен Василев: Бюджет 2026 г. взема по 600 лева от всеки гражданин...
10:13 / 20.11.2025
Здравко Василев: Украинските бежанци вече се интегрираха и държав...
09:57 / 20.11.2025
Екоминистърът: Апокалипсисът в Елените е резултат от човешка дейн...
10:07 / 20.11.2025
Бойко Борисов: Предложихме 120 лева за коледни надбавки за най-бе...
09:36 / 20.11.2025
В Родопите откриха една от най-големите джамии на Балканите
09:26 / 20.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Башар Рахал: Страх ме е, че синът ми Анди няма да има баща
Башар Рахал: Страх ме е, че синът ми Анди няма да има баща
13:16 / 19.11.2025
Експерти: С цените на имотите в България ще се случи същото, което стана и в Хърватия след приемането на еврото
Експерти: С цените на имотите в България ще се случи същото, което стана и в Хърватия след приемането на еврото
10:06 / 19.11.2025
Арести на шофьори в Пловдив, има и конфискувани автомобили
Арести на шофьори в Пловдив, има и конфискувани автомобили
11:50 / 18.11.2025
Голяма фирма напуска България, стотици работници остават на улицата
Голяма фирма напуска България, стотици работници остават на улицата
10:26 / 19.11.2025
Бизнесмен: Виждаме как един лев се превръща директно в едно евро
Бизнесмен: Виждаме как един лев се превръща директно в едно евро
10:47 / 19.11.2025
Много щастие за 4 зодии днес
Много щастие за 4 зодии днес
08:49 / 18.11.2025
Служителите могат да останат без ваучери за храна, секторът настоява сумата да се увеличи до 150 евро през 2026 г.
Служителите могат да останат без ваучери за храна, секторът настоява сумата да се увеличи до 150 евро през 2026 г.
12:18 / 19.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
PhillGood Festival в Пловдив
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Масови протести срещу цените на горивата
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: