Емил Дечев пред журналисти днес, предаде репортер на ФОКУС.
Министърът категорично отрече спекулации, че има за цел да "смачка" разследванията на случая "Петрохан - Околчица".
"Нито един от тримата освободени ръководители не е извършвал действия по разследването – не е разпитвал свидетели, не е извършвал претърсвания, обиски и изземвания, не е правил оглед на местопроизшествие, не е назначавал експертизи и не е присъствал на аутопсии", отбеляза Дечев.
По думите му, тези хора не са част от разследващия екип и нито един човек от него не е уволнен, преместен, отстранен или понижен. Срещу никого не е образувано дисциплинарно производство и не е правено предложение за наказание. Всякакви твърдения за обратното, според Дечев, са "измислици", чиято неистинност лесно може да бъде проверена.
Причините за освобождаването на ръководителите нямат общо с "Петрохан", а са свързани с правото на новото ръководство на МВР да работи с екип, на който има доверие, за да организира честни избори.
"Това не се случва за първи път", коментира още Дечев казуса с кадровите промени и отхвърли критиките, че няма право да извършва кадрови промени, тъй като не е работил в системата на МВР преди да стане министър: "В Закона за МВР няма текст, който да казва, че министърът може да прави кадрови промени, само ако преди това е работил в системата на министерството".
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.