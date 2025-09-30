ИЗПРАТИ НОВИНА
Дават още седмица на търговците и започват ефективни глоби за неспазване на Закона за еврото
Автор: Десислава Томева 13:14
От 8 октомври започва налагането на ефективни санкции по отношение на търговците, които не спазват разпоредбите на Закона за въвеждане на еврото в Република България. Периодът на адаптация, при който институциите правят единствено предписания, приключва. Стартират и съвместните проверки на КЗП и на НАП относно правоприлагането. Това стана ясно по време на свиканото от министър-председателя Росен Желязков заседание на Механизма за еврото, съобщават от пресслужбата на премиера.

На санкции подлежат компаниите, които при липсата на икономически предпоставки, а към момента такива не съществуват, необосновано покачват цените си, припомни премиерът Желязков. Министър-председателят изтъкна също, че съгласно разпоредбите на закона всички идентифицирани 256 търговци на дребно с хранителни стоки, напитки и лекарства с оборот за предходната година над 10 милиона лева са длъжни ежедневно в машинночетим формат да публикуват на страниците си информация за цените на предлаганите стоки от състава на голямата потребителска кошница. Целта е информацията да бъде анализирана чрез платформата "Колко струва“ (Kolkostruva.bg). Разчитаме на тяхното съдействие в изпълнението на закона, посочи още Желязков.

Наблюдаването на ценовите равнища ще бъде по критерии - икономически предпоставки или обоснованост, а за да има такава, е необходимо структуроопределящи компоненти в цената да бъдат променяни. Това например са ток, работна заплата, горива, социални плащания и други разходи на фирмите. При липса на такива ценообразуващи промени, всяка една динамика в цените ще бъде третирана като необосновано покачваща се, добави премиерът Росен Желязков. Вярвам, че пазарът в момента има достатъчно механизми и достатъчно правилно отношение към потребителите, за да не бъде приписвано на еврото качване на цените там, където няма никакви икономически предпоставки за това, добави още министър-председателят.

През утрешния ден предстои да се разглеждат в Народното събрание промените в Закона за защита на конкуренцията, които имат отношение към секторните анализи в сектор "Храни“, които прави КЗК. Вярваме на експедитивността на народните представители, тъй като въпросите, свързани с нормалното функциониране на пазара и по отношение на санкциониране на нелоялните търговски практики и изкривяването на конкуренцията ще бъдат взети предвид, особено с оглед на предстоящите месеци, които политически ще нагнетяват темата с така наречения ръст на цените, добави още премиерът Росен Желязков.


Още по темата: общо новини по темата: 1299
30.09.2025 Започва публикуването на данни от търговските вериги в портала "Колко
струва"
29.09.2025 Публикуването на данни в интернет портала "Колко струва" стартира утре
25.09.2025 Промениха Националния план за въвеждане на еврото
25.09.2025 Брокер: Панелките и тухлените блокове остават на заден план заради по-ниското качество
25.09.2025 Финансист: Българските търговци копират хърватския сценарий, плавно покачване на цените преди еврото
24.09.2025 Посланикът на Хърватия: През 2022 г., преди въвеждането на еврото, средната заплата беше около 1000 евро, а сега е 1500
