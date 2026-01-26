ИЗПРАТИ НОВИНА
Дават 6000 лева заплата, свободните места - 20
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:25Коментари (0)420
©
Шофьорите на тежкотоварни камиони и работниците в някои видове промишленост и строителство са по-високо платени от лекари и учители. Това показват актуалните оферти за работа в електронната трудова борса, която Агенцията по заетостта обновява ежедневно с нови работни места, показва проверка на "Сега".

Към момента, свободните места в цялата страна са 7261, като заплащането варира от няколкостотин до няколко хиляди лева. Масово стоят обяви, обещаващи минималната заплата за миналата година – 1077 лв. (550,66 евро), както и наполовина по-ниски възнаграждения. Странното е, че цялата информация все още е в българска валута, въпреки че след броени дни приключваме с употребата на левове. 

Най-търсени са работници в преработващата и строителна промишленост, медицински персонал, както и преподаватели в различни сфери.

Най-високата обявена заплата в момента е 6000 лв. (3067 евро) за 20 свободни места за строители и работници в добивната промишленост в Благоевград. На много места се търсят и кофражисти, монтажници, арматуристи и общи работници с високо заплащане. В същото време други позиции в страната остават по-ниско платени.

Голям е гладът за лекари и медицински специалисти. В Бургас се търсят 11 лекари. Възнаграждението, което един лекар ще получава, е 1942,91 евро (3800 лв.), а парамедик – 1370,26 евро (2680 лв.). По-високо платен може да бъде лекар в Силистра – там заплатата е 2040 евро (3990 лв.). Медицинските сестри остават доста ниско платени навсякъде – 693,11 евро (1355 лв.) в Перник, 830,85 евро (1625 лв.) в Кюстендил, а в Пазарджик е по-висока – 997,02 евро (1950 лв.).

Напоследък нашумялата професия на брокер на недвижими имоти също бележи високо заплащане и търсене. В Пловдив един такъв брокер ще получава 2556,46 евро (5000 лв.). В Стара Загора пък обещават 2045 евро (4000 лв.) на ковачи и производители на инструменти. В същата сфера е и най-високо платената позиция в Кърджали, макар че там обявената заплата е наполовина на тази в Стара Загора - 920 евро (1800 лв.).

Водачи на тирове и автобуси в Бобошево се набират с оферта за 2045 евро (4000 лв.) заплата. На същото ниво на заплащане в Добрич се търси общ административен служител. Във Варна изненадващо най-високата обявена заплата в момента е 1559 евро (3049 лв.).

Има области с доста ниско предлагане въпреки твърденията на бизнеса за стотици хиляди празни места. В Габрово в момента са обявени само 24 места, в Ямбол са 36, а в Ловеч са 40. За сравнение, в София свободните работни места в е-борсата са 361, като тук високите заплати са за финансови специалисти – 2300 евро (4500 лв.), служители в колцентър - 1636 евро (3200 лв.). За медицинска сестра офертата е 1431 евро (2085 лв.).







Статистика: