|Даниел Митов: Внимавайте
Коментарът му е по повод разкритата от ГДБОП измама, свързана с въвеждането на еврото. "Фокус" припомня, че жена е била измамена с близо 10 000 лева в онлайн платформа за превалутиране.
Митов посъветва:
- Проверявайте информация само от официални източници.
- Не отваряйте съмнителни линкове и не споделяйте лични данни.
- При съмнение незабавно подайте сигнал в МВР.
- Редовно сменяйте своите пароли и използвайте по-сигурни комбинации.
- Инсталирайте и поддържайте надеждни антивирусни програми на устройствата си.
Вътрешният министър апелира гражданите да бъдат особено внимателни в месеците преди въвеждането на еврото.
