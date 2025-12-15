Даниел Митов: Често критиките натежават над добрите думи

© Булфото Днес поощряваме най-добрите от добрите. Отличаваме служителите, които денонощно и отговорно пазят закона и обществото. Техните истории са всекидневие в системата на МВР и знам колко беше трудно да се направи избор и да се отличат най-достойните сред героите. С тези думи министърът на вътрешните работи Даниел Митов се обърна към наградените на церемонията "Полицай на годината 2025“. Той лично връчи приза на тазгодишния победител - младши инспектор Кристин Иванов – старши полицай в сектор "Патрулно - постова дейност и масови мероприятия“ от Зонално жандармерийско управление - Монтана към Главна дирекция "Жандармерия, специални операции и борба с тероризма". Церемонията се проведе в НДК.



"Всеки един от вас трябва да знае, че работата, която върши, се оценява ежедневно, особено от хората, на които помагате и са се докоснали до вашия професионализъм и желание да изпълнявате мисията и дълга си. Вие сте на първа линия в най-критичните точки, влагате самообладание, разчитате един на друг в екип, за да се справите в ситуации, които понякога изглеждат непосилни, с ясното съзнание, че зад всяко решение стоят човешки съдби и отговорността е огромна. Често критиките натежават над добрите думи. Особено в турбулентни времена на противопоставяне. Затова е важно да отдадем заслуженото на мъжете и жените в униформа, които защитават стабилността и ни дават поводи за гордост. Примерите, които виждаме днес, са показателни! Горди сме с Вас!", добави вътрешният министър Даниел Митов.



Пет колективни награди, пет индивидуални отличия и три номинации за граждански принос към работата на полицията бяха връчени в конкурса "Полицай на годината 2025“. Министър Митов благодари за дългогодишното партньорство на фондация "Доверие и закрила“, която заедно с Главна дирекция "Национална полиция“ организира за 32-ри път церемонията, замислена да насърчи значимите резултати в противодействието на престъпността, опазването на обществения ред и сигурността на хората.



В рамките на церемонията бе организиран търг на детски рисунки на възпитаници на Детското полицейско управление. Събраните средства - близо 9000 лв. - ще бъдат внесени по сметката на Националната благотворителна кампания за подпомагане на децата на загиналите и пострадалите при изпълнение на служебните задължения служители от системата на МВР.



Сред гостите на церемонията бяха професионалното и политическото ръководство на МВР, директори на главни, областни и административни дирекции в министерството, бивши вътрешни министри и главни секретари на МВР, представители на дипломатическия корпус и депутати.