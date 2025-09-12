ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Даниел Митов: 21 служители на МВР са уволнени
Автор: Елиза Дечева 12:35Коментари (0)670
© Булфото (архив)
Има 36 сигнала за корупционни действия от страна на полицейски служители. Това заяви днес по време на парламентарния контрол министърът на вътрешните работи Даниел Митов. 

"Образувани са 109 досъдебни производства, има 306 сигнала за корупционни действия", каза министър Митов, допълвайки, че 30 сигнала от тях са приети за основателни. В резултат на това са образувани 29 досъдебни производства за корупционни действия. 

"Срещу 145 служители са образувани досъдебни производства, уволнени са 21 и на 171 са наложени други дисциплинарни наказания. По част от тях разследването продължава. За 486 служители е установено, че сигналите са неоснователни", обясни Митов.  

През 2024 година са прегледани над 7 млн. видеофайла от камерите на колите и бодикамерите на полицаите. 127 служители са наказани за нарушения.


Още по темата: общо новини по темата: 344
11.09.2025 Гуцанов след инцидента в Русе: Даниел Митов не трябва да подава оставка
10.09.2025 Опит за измама с 5 млн. лева: Държавата предотврати удар срещу голям инвеститор у нас
08.09.2025 Росен Желязков е на посещение в Черна гора 
08.09.2025 Атанас Зафиров: Парадът в Пекин не беше просто парад
03.09.2025 Асен Василев: Премиерът е фигурант
03.09.2025 Българският лидер на БСП редом с Путин, Си Дзинпин и Ким Чен Ун на военния парад в Пекин
предишна страница [ 1/58 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Доведоха в съда младежите, обвинени в побой над директора на ОДМВ...
11:43 / 12.09.2025
Изпълнителен директор: Компаниите трябва да инвестират в обучения...
11:15 / 12.09.2025
НЗОК с отговори на важни въпроси преди първия учебен ден
11:00 / 12.09.2025
Николай Попов: Животът и здравето на Марти и Христина струват по ...
10:59 / 12.09.2025
Пенсионер в Гърция получава 893 евро средно, пенсионер в България...
10:34 / 12.09.2025
Емил Кошлуков: Платих с 4 години затвор за свободата на словото, ...
09:54 / 12.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Финансист: Ако имаме малки суми, най-добре е просто да ги похарчим, за да не остават левове у нас
Финансист: Ако имаме малки суми, най-добре е просто да ги похарчим, за да не остават левове у нас
09:02 / 10.09.2025
Иван Звездев вече не е готвач
Иван Звездев вече не е готвач
16:34 / 11.09.2025
БНБ: Внесете си левовете в кеш по картовите сметки до 01.01.2026 г. 
БНБ: Внесете си левовете в кеш по картовите сметки до 01.01.2026 г. 
12:12 / 11.09.2025
Синоптикът Янков: Циганското лято започва от 26 октомври и продължава 20 дни
Синоптикът Янков: Циганското лято започва от 26 октомври и продължава 20 дни
11:33 / 11.09.2025
Мария Бакалова: Обичам те, обичам те, обичам те
Мария Бакалова: Обичам те, обичам те, обичам те
16:36 / 10.09.2025
Мира Добрева: Никога няма да забравя как съобщих, че 1000 стари стават 1 нов лев
Мира Добрева: Никога няма да забравя как съобщих, че 1000 стари стават 1 нов лев
10:24 / 10.09.2025
Летище "Пловдив" стартира полети до две нови дестинации
Летище "Пловдив" стартира полети до две нови дестинации
17:01 / 10.09.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Локо в Първа лига, сезон 2025/2026
Предполагаема руска намеса е довела до инцидент със самолета на Урсула
Вертикален газов коридор
Дете загина след падане от парашут в Несебър
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: