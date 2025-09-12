ЗАРЕЖДАНЕ...
|Даниел Митов: 21 служители на МВР са уволнени
"Образувани са 109 досъдебни производства, има 306 сигнала за корупционни действия", каза министър Митов, допълвайки, че 30 сигнала от тях са приети за основателни. В резултат на това са образувани 29 досъдебни производства за корупционни действия.
"Срещу 145 служители са образувани досъдебни производства, уволнени са 21 и на 171 са наложени други дисциплинарни наказания. По част от тях разследването продължава. За 486 служители е установено, че сигналите са неоснователни", обясни Митов.
През 2024 година са прегледани над 7 млн. видеофайла от камерите на колите и бодикамерите на полицаите. 127 служители са наказани за нарушения.
