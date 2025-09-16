ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Дацов: Няма друг вариант, освен да се вдигнат данъците или да се поемат нови дългове
По думите му този месец по принцип е спокоен за показателя. В България няма антиинфлационна политика, заяви той.
Инфлацията се поражда от динамиката на доходите, подчерта Дацов.
"Ако намалее правителствената активност, инфлацията доста силно ще намалее и ще се свие. Когато има 25-26% нарастване на работните заплати в публичния сектор и когато има между 18 до 25-26% нарастване на заплатите в останалите сектори, то е нормално инфлацията да се качи. Инфлацията се поражда от увеличаването на доходите", отчете финансистът пред bTV.
Дацов е категоричен, че няма друг вариант освен да се вдигнат данъците или да се поемат нови дългове, защото събираемостта няма как да се повиши особено много на този етап.
"Разговорът за бюджета за 2026 г. закъснява, което издава несигурност в партиите", категоричен е финансистът.
Той предупреди, че у нас намалява производителността на труда, а България губи позиции да изнася. В същото време имаме ръст от 4-5% на вноса на стоки за потребление.
"В момента има голямо потребление, а няма производство", заяви Дацов.
Според него в енергетиката има много зависимости, които трябва да се осветлят. В икономиката трябва да има баланси, за да няма диспропорции, коментира още експертът от Фискалния съвет.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 11
|предишна страница [ 1/2 ] следващата страница
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 44 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Национални новини:
Нови правила за всички, които приготвят домашна ракия и вино
10:08 / 16.09.2025
КНСБ: Има скандални разлики между цените - 30% при киселото мляко...
10:05 / 16.09.2025
Цените в България са по-високи от държави, които имат значително ...
09:38 / 16.09.2025
Проф. Александрова: При застудяване броят на заразените с COVID щ...
09:40 / 16.09.2025
България арестува руски собственик на кораб?
09:41 / 16.09.2025
Цените на панелките догонват новото строителство
09:08 / 16.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Почина известен бизнесмен и филмов продуцент
15:02 / 14.09.2025
Една легенда на България стана на 67
10:05 / 15.09.2025
На 54 сложи по-младите колежки в малкия си джоб
11:48 / 15.09.2025
Местим стрелките с един час назад
20:17 / 15.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS