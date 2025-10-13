ЗАРЕЖДАНЕ...
|Да видиш сина си след 2 години в плен на Хамас: Майката на Матан, който има български корени - неузнаваема
Войната в Ивицата Газа приключи. Преди минути Съединените щати, Египет, Катар и Турция подписаха декларацията като гаранти на споразумението за Газа, целящо да сложи край на двегодишната война.
Днес е исторически ден за Близкия изток. Бяха освободени 20 живи заложници на терористичната организация "Хамас". Един от първите бе Матан Ангрест, чията баба е българка.
За него bTV разказа през май месец. Тогава между отчаянието и надеждата разкри болката си майката на Матан.
Над 600 дни той бе в плен на "Хамас", свидетел и жертва на зверствата и мъченията, които съпровождаха войната в Ивицата Газа.
"Той е тежко ранен. От последните видеоклипове на "Хамас“ знаем, че ръката му вече не се движи, лицето му има много фрактури“, разказа пред телевизията майка на заложника Матан Ангрест, която видимо е изтощена от притеснението и болката за детето си. Матан е бил на военен пост по границата с Ивицата Газа. Когато бойците атакуват не само военните, но и цивилните в близките кибуци. В деня на 7 октомври 2023 г. десетки терористи минават през четири процепа в оградите и отвличат десетки заложници.
Днес майката на Матан е съвсем друга. Половин година от последната ни среща, Матан вече е у дома и Анат е щастлива.
Преди да се видят с близките си, освободените заложници преминават първоначален медицински и психически преглед. "Виждали са абсолютното зло. Те няма да вярват, че животът може да бъде добър", разказва психолог за пленниците на "Хамас".
Майката на Матан, както и много други родители, не спряха да се надяват, че ще дойде краят на войната и ще видят отново децата си.
Израел предприе военната си операция в ивицата Газа, след като на 7 октомври 2023 година бойци на "Хамас“ извършиха безпрецедентна атака срещу еврейската държава.
