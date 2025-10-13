ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Да видиш сина си след 2 години в плен на Хамас: Майката на Матан, който има български корени - неузнаваема
Автор: Екип Plovdiv24.bg 23:05Коментари (0)238
© bTV
Катасто по-рано днес ви съобщихме, израелското правителство публикува в социалната мрежа Х снимки на първата група от освободените заложници, сред тях е и Матан Ангрест — 22-годишен войник с израелско-българско гражданство, който бе отвлечен от военната база Нахал-Оз.

Войната в Ивицата Газа приключи. Преди минути Съединените щати, Египет, Катар и Турция подписаха декларацията като гаранти на споразумението за Газа, целящо да сложи край на двегодишната война.

Днес е исторически ден за Близкия изток. Бяха освободени 20 живи заложници на терористичната организация "Хамас". Един от първите бе Матан Ангрест, чията баба е българка.

За него bTV разказа през май месец. Тогава между отчаянието и надеждата разкри болката си майката на Матан.

Над 600 дни той бе в плен на "Хамас", свидетел и жертва на зверствата и мъченията, които съпровождаха войната в Ивицата Газа.

"Той е тежко ранен. От последните видеоклипове на "Хамас“ знаем, че ръката му вече не се движи, лицето му има много фрактури“, разказа пред телевизията майка на заложника Матан Ангрест, която видимо е изтощена от притеснението и болката за детето си. Матан е бил на военен пост по границата с Ивицата Газа. Когато бойците атакуват не само военните, но и цивилните в близките кибуци. В деня на 7 октомври 2023 г. десетки терористи минават през четири процепа в оградите  и отвличат десетки заложници.

Днес майката на Матан е съвсем друга. Половин година от последната ни среща, Матан вече е у дома и Анат е щастлива. 

Преди да се видят с близките си, освободените заложници преминават първоначален медицински и психически преглед.  "Виждали са абсолютното зло. Те няма да вярват, че животът може да бъде добър", разказва психолог за пленниците на "Хамас". 

Майката на Матан, както и много други родители, не спряха да се надяват, че ще дойде краят на войната и ще видят отново децата си. 

Израел предприе военната си операция в ивицата Газа, след като на 7 октомври 2023 година бойци на "Хамас“ извършиха безпрецедентна атака срещу еврейската държава.


Още по темата: общо новини по темата: 318
13.10.2025 »
13.10.2025 »
12.10.2025 »
11.10.2025 »
07.10.2025 »
04.10.2025 »
предишна страница [ 1/53 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Прегазеният железничар в Мездра се разбрал с машинистите да скочи...
22:51 / 13.10.2025
Слаб шофьор на такси сътвори безумието на деня, заби се в рейс, м...
20:32 / 13.10.2025
Утре сняг, ето къде
19:49 / 13.10.2025
Гърците луднаха по България, идва им доста евтино
19:20 / 13.10.2025
Шкварек: Покровителстваните мутри и контролираните цигани са враг...
19:26 / 13.10.2025
При полицейска операция в София са открити трима, обявени за общо...
17:21 / 13.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Ученичка от Английската в Пловдив спечели "Стани богат"
Ученичка от Английската в Пловдив спечели "Стани богат"
22:15 / 11.10.2025
Още два дни около Нова година стават почивни, почти няма да работим по празниците
Още два дни около Нова година стават почивни, почти няма да работим по празниците
14:10 / 11.10.2025
Пламен Димитров: Не може сиренето да е 11,63 лева на борсата, а в търговските вериги да е 19
Пламен Димитров: Не може сиренето да е 11,63 лева на борсата, а в търговските вериги да е 19
11:51 / 11.10.2025
Сашка Васева: Готова съм
Сашка Васева: Готова съм
09:30 / 12.10.2025
Тежки новини за крал Чарлз III
Тежки новини за крал Чарлз III
15:44 / 13.10.2025
"Мерцедес" напуска Германия, мести се в Източна Европа
"Мерцедес" напуска Германия, мести се в Източна Европа
12:40 / 13.10.2025
Слави Трифонов: От днес моят колега и приятел Иво Сиромахов не работи при нас
Слави Трифонов: От днес моят колега и приятел Иво Сиромахов не работи при нас
19:31 / 11.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Хороскоп за деня
Конфликт Израел-Газа
БК Академик Пловдив
Световни квалификации - Мондиал 2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: