|"Да, България": Сарафов трябва да бъде освободен незабавно!
"Централният въпрос на 2026 г. е легитимното управление в съдебната власт и провеждането на честни избори. Затова незабавно, още през следващите дни, на първото заседание на Прокурорската колегия, Борислав Сарафов трябва да бъде освободен от позицията на изпълняващ длъжността главен прокурор. Стотици хиляди българи преди празниците настояваха именно за това: Сарафов - вън, и провеждане на честни избори. С Прокуратура, начело с него, такива са невъзможни", каза Йорданова.
Депутатът категорично заяви, че "с прокуратура, начело със Сарафов честни избори не може да има".
От своя страна съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов допълни, че "не може да отидем на избори с бухалки на Делян Пеевски" и отново напомни, че от партията събират подписи за свалянето на Антон Славчев като председател на Антикорупционната комисия (КПК).
Антон Славов сподели, че следващата седмица от ДБ ще инициират акт на Народното събрание, с който да се задължи ВСС да избере нов изпълняващ функциите главен прокурор.
"Да призовем Сарафов сам да се оттегли от позицията, която незаконно и нелегитимно заема вече близо 1 година. Ще призовем ВСС да публикува резултатите от комисиите, които правеха вътрешния изследвания в съдебната власт по казусите за Нотариуса и Осемте джуджета", заяви той.
Депутатът каза още, че ще предложат да се гласува проект за Закон за съдебната власт.
"На първо място: деполитизация на избора на ВСС, възможност за университети и Висшия адвокатски съвет да предлагат кандидат-членове на ВСС, въвеждане на двойното мнозинство в Съдийската колегия така, че гласът на съдиите, избрани от съдии, да се възползват от истински глас и той да се зачита във ВСС. Деполитизация на избора на Инспектората към ВСС, както и много по-широк кръг лица и институции, които да могат да освобождават, да искат освобождаването на главния прокурор. Не само министърът на правосъдието и членове на ВСС, както е в момента, но и омбудсманът, председателят на ВКС, Общото събрания на Назакателната колегия, Висшия адвокатски съвет и една пета от народните представители. Ако ВСС продължава да не изпълнява законовите си задължения, ще предложим иницииране на процедура за освобождаване на отделни членове на ВСС".
Чуйте още във видеото:
