ДПС внесе официално предложение в Народното събрание за създаване на временна парламентарна комисия, която да разследва влиянието на икономическо-олигархичния кръг "Капитал“ и бизнесмена Иво Прокопиев върху обществените процеси в страната. Целта е да се освети нерегламентираното въздействие върху политически и икономически решения в държавата, съобщават от партията.

От ДПС настояват за премахване на "сивата зона“ в управлението, където ключови за бъдещето на България решения се възприемат като резултат от задкулисни зависимости, а не от публичен демократичен процес. Според вносителите е недопустимо държавни приоритети да се диктуват от частни интереси извън официалните институции.

Иво Прокопиев коментира пред bTV, че опитът парламентът да се използва като инструмент за репресия срещу свободни медии е нелепо действие. По думите му това се случва на фона на множество реални и остри проблеми в страната, които изискват спешната намеса на депутатите и изпълнителната власт.

Днешното искане на ДПС се появява непосредствено след като в понеделник от "Демократична България“ също предложиха създаването на парламентарна комисия. Тяхното настояване е насочено към проверка на имущественото състояние на Делян Пеевски.