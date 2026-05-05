Зам.-председателят на парламентарната група на "Демократична България“ Божидар Божанов заяви по време на консултациите при вицепрезидента Илияна Йотова, че до края на юли парламентът трябва да избере нов Висш съдебен съвет (ВСС). Това според него е необходима стъпка, за да се пристъпи към процедурата по избор на главен прокурор и да се продължи съдебната реформа.

От "Демократична България“ приемат ролята си на опозиция след изборите, като подчертават, че ще бъдат конструктивни, но и критични при отклонение от заявения обществен мандат. Божанов изрази притеснение, че темата за т.нар. модел "Пеевски-Борисов“ постепенно отсъства от публичния дневен ред, въпреки че според тях демонтирането му е ключов приоритет.

По отношение на политическата ситуация той коментира, че разделянето на парламентарните групи с "Продължаваме промяната“ е грешка, но увери, че общите цели от предизборната кампания ще продължат да бъдат защитавани.

Ивайло Мирчев очерта финансовите приоритети на формацията. Той разкритикува идеята за увеличаване на тавана на държавния дълг, определяйки я като негативен сигнал към инвеститорите и рейтинговите агенции. Според него бюджетният дефицит трябва да бъде ограничен до 3%, без да се увеличават данъците. Мирчев настоя и за преразглеждане на автоматичните механизми за увеличение на заплатите в държавния сектор, както и за по-строг контрол върху публичните разходи.

Той също така акцентира върху необходимостта всички, включително държавните служители, да плащат осигуровките си, както и върху нуждата от реформа на разширената държавна администрация.

От своя страна Атанас Атанасов предупреди, че концентрацията на власт в едно управление може да донесе стабилност, но крие риск без ефективен контрол. Той посочи като първи тест за новото правителство прозрачния избор на председател на ДАНС, подчертавайки, че институцията трябва да остане политически неутрална.

Катя Панева допълни, че при създаването на парламентарните комисии ще бъдат внесени конкретни законопроекти в сферата на здравеопазването. Целта е да се подобри прозрачността при разходването на средства и да се гарантира по-добър достъп до медицински услуги както в големите градове, така и в по-малките населени места.

Като цяло от "Демократична България“ заявяват готовност да упражняват активен контрол върху управлението, като същевременно настояват за реформи в съдебната система, финансова стабилност и по-ефективна държавна администрация.